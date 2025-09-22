BANC | Bulă, livratorul nepalez și vecinul băgăcios

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit, în acest început de săptămână, un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Ziua de luni nu este niciodată ușoară, așa că luați-vă câteva momente și relaxați-vă cu această glumă care îl are ca protagonist pe nimeni altul decât Bulă, personajul preferat al românilor. Spor la râsete și voie bună!

– Salut, Bulă!

– Salut, vecine!

– Am auzi că te-ai însurat. Felicitări!

– Vecine, nu este adevărat. De unde ai scos-o pe asta?

– Păi, aseară, când a venit livratorul nepalez cu comanda la tine, te-am auzit zicând: „Draga mea soție, a venit shaorma!”

– Vecine, așa este, dar am zis așa doar ca să nu creadă nepalezul că mănânc singur ambele shaorme.

Banc bonus: Bulă angajează un detectiv particular

Gelos din fire, Bulă angajează un detectiv particular, pentru a o spiona pe Bubulina. După o săptămână de filaj, detectivul îi dă raportul:

– Domnule Bulă, 3 zile la rând soția dumitale a plecat de la serviciu împreună cu șeful ei. Și, după ce au luat prânzul într-o atmosfera romantică, au râs și s-au ținut de mână, în separeul unui restaurant cochet. Apoi s-au dus la hotel și s-au închis în cameră.

– Și mai departe ce s-a întâmplat?

– Păi, mai departe i-am văzut prin gaura cheii cum se sărutau.

– Extraordinar! Simt cum mă sufoc de mânie. Și mai departe ce s-a mai întâmplat?

– Păi șeful a trântit-o pe pat și s-a aruncat peste soția dumitale.

– Da?? Ce s-a întâmplat mai departe?!

– Păi el și-a scos cămașa și ea bluza…

– Ah, divorțez!!! Spune mai departe!

– Domnule Bulă, apoi și-a scos el pantalonii și doamnei i-a dat fusta jos.

– Nu-mi vine să cred! Așa nu se mai poate! Si, si???

– Păi și-au dat și lenjeria intimă jos.

– Și??????

– Păi nu mai știu, ca au pus lenjeria pe clanța ușii și n-am mai văzut nimic.

– Ei, vezi, domnule detectiv, incertitudinea asta mă omoară!

Banc bonus: Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare

Nevasta lui Bulă pleacă într-o deplasare și, când se întoarce, găsește în dormitor o lenjerie intimă care nu îi aparține. Furioasă, își ia soțul la rost. Bulă răspunde supărat:

– Bubulino, n-am nicio idee ai cui sunt! Poate sunt ai menajerei…

Așa că soția o interoghează pe menajeră. Aceasta, foarte indignată, îi răspunde:

– De unde să știu, doamnă?! Dar vă spun sigur că nu-mi aparțin, pentru că eu nici măcar nu port lenjerie intimă! Dacă nu mă credeți, puteți să-l întrebați pe domnul Bulă.