BANC | Rozi către Gheorghe: „Vreau să merg la Paris”

Banc. Astăzi, vă încântăm cu noi bancuri și dorim să vă transmitem energie pozitivă! Rozi și Gheorghe stau de vorbă. Partenera îi spune că vrea să meargă la Paris, pentru a-și achiziționa câteva obiecte. Totuși, Gheorghe nu se lasă mai prejos și îi răspunde direct! Dialogul stârnește amuzamentul! Spor la râs, dragi cititori.

Rozi către Gheorghe:

– Vreau să merg la Paris, să-mi cumpăr parfum, poșetă și pantofi.

– Na, bine tu, dar tote astea le poți cumpăra și de aici de la noi!

– Mulțumesc, asta e tot ce am vrut să aud!

Vă mai îndulcim ziua cu alte bancuri savuroase cu și despre badea Gheorghe!

Doi prieteni stau de vorbă:

– Măi Gheo, găsit-ai tu vreodată bărbaţi străini la tine în şifonier?

– Nu, Ioane, n-am găsit niciun străin, toţi erau români…

Banc. Gheorghe, pilotul și marinarul stau de vorbă

Un pilot, un marinar şi badea Gheorghe stăteau de vorbă. Pilotul spune:

– Eu, când aterizez, îmi sun nevasta şi o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme!

Marinarul la fel:

– Când a acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplăceri!

Badea Gheorghe tăcea. Amândoi au sărit pe el cu întrebările:

– Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme?

La care el zice:

– Nu, eu sun la uşă şi mă duc la geam! N-a scăpat nici unul până acum!

Gheorghe și pumnul soției

– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?

– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…

– Şi ai căzut?

– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine…

– Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?

– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

