Banc| Un englez este oprit de un polițist

Banc

– Bună ziua, vă rog să-mi spuneți dacă ați băut!

– Da! Pentru că nu îmi plac ceremoniile religioase, am ieșit din biserică și am băut câteva beri într-un bar. Apoi, la un restaurant pentru că muzica nu era pe gustul meu, m-am delectat cu o sticlă de vin românesc, iar la final pentru a sărbătorii cum se cuvine evenimentul, am băut împreună cu socrii două sticle whisky.

Polițistul, vizibil iritat, îl întrebă:

– Dumneavoastră pricepeți că v-am oprit pentru a vă testa alcoolemia?

– Sigur, am înțeles foarte bine! Dar, dumneavoastră pricepeți că asta e o mașină englezească și că e condusă de soția mea din partea cealaltă?

