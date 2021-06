Știm cu toții că bancurile cu și despre bani sunt extrem de amuzante, mai ales în contextul în care nu îi ai și vrei să faci haz de necaz. Pentru ultima zi de weekend noi vi l-am pregătit pe cel mai haios dintre ele, așa că trebuie să vă pregătiți pentru o porție copioasă de râs.

Banii sunt făcuți să circule! Cel puțin, asta spune toată lumea. Bancnotele au valori diferite, de aceea pe fiecare dintre ele încercăm să le folosim în mod corespunzător, însă dar ar exista o ierarhie a leilor românești, cei cu Eminescu sunt…o raritate! Iată bancul zilei:

„Se întâlnesc bancnota de 500 cu aia de un leu.

– Ce faci, barosane, cum îți merge?

– Mă plimb. Abia am venit din Dubai și plec la Paris. Tu?

– Aceleași drumuri ca de obicei: pensie-biserică, pensie-biserică”.

Alte bancuri haioase cu și despre bani

Angajatul: Scuzati-ma, domnule, pot sa vorbesc cu dumneavoastra?

Seful: Sigur, intra, ce pot sa fac pentru tine?

Angajatul: Stiti, sunt angajatul aceste firme de peste zece ani.

Seful: Asa.

Angajatul: Nu vreau s-o iau pe ocolite. As vrea o marire de salariu. Sunt mai multe companii care ma cauta dar am zis sa vorbesc cu dumneavoastra prima data

Seful: O marire? Ti-as da o marire de salariu, dar nu e timpul potrivit pentru asta acum.

Angajatul: Va inteleg si stiu ca situatia economica curenta are un efect negativ asupra vanzarilor, dar trebuie sa luati in considerare ca muncesc mult, am initiativa si sunt loial acestei companii de peste zece ani.

Seful: Ok, luand in considerare acesti factori si pentru ca nu am chef sa caut pe altcineva in locul tau, iti ofer o marire de 10% si inca 5 zile de concediu pe an. Ce zici?

Angajatul: Excelent. Multumesc, domnule!

Seful: Inainte sa pleci, de curiozitate, care sunt companiile care te cauta?

Angajatul: Oh… Electrica, Distrigaz, Romtelecom, ApaNova si banca.

***

O gorila intra intr-un bar si cere o bere rece. Barmanul ii da o bere rece ca gheata si ii cere 200.000 de lei. Gorila plateste. Dupa ceva timp, barmanul cauta sa intre in discutie cu gorila.

– Stii, pe la noi prin bar nu a fost niciodata o gorila…

– Nici nu ma mir, la preturile astea….