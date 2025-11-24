Acasă » Bancuri » Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”

Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”

De: Andreea Stăncescu 24/11/2025 | 09:07
Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”
Cele mai haioase bancuri

Pentru mulți dintre noi, lunea este cea mai provocatoare zi a săptămânii. După un weekend relaxant, revenirea la programul obișnuit poate părea dificilă, iar energia se lasă uneori așteptată. Tocmai de aceea, un strop de umor este binevenit pentru a începe săptămâna cu zâmbetul pe buze având cele mai haioase bancuri mai jos.

– Ieri mi-a tăiat curentul. Azi mi-a tăiat apa.
– Bă ești prost. De ce râzi?
– Cred că mâine vin ăștia și îmi taie și lemnele.

Sursa foto: Facebook

Alte bancuri amuzante

Ora 23.57. Într-o intersecţie se întâlnesc doi poliţişti. Unul din ei aprinde o ţigară, trage din ea şi tace.
Al doilea după un timp de tăcere spune către primul:
– Bă! Tu ştii care este capitala Angliei?
– Da! Paris. De ce?
– Credeam că nu ştii!!!

La antrenament:
– Sari soldat!!
– Şi soldatul sare din avion şi încearcă să deschidă paraşuta; trage de mâner, nimic, o dată, de două ori, de trei ori… nimic, paraşuta nu se deschide; în cădere se intersectează cu unul care zbura în sus;
– Hei, omule, strigă soldatul, spune-mi cum să deschid paraşutaaa…
– Nu ştiuuuuuuu… eu sunt de la gazzzz!

Trei pensionari stau la o bârfă pe prispa casei.
Primul zice: – Io, după ce mor, vreau să fiu incinerat.
Al doilea: – Eu vreau să fiu îngropat creştineşte.
Al treilea mai dă pe gât o duşcă și zice: – Bă băieţi, la cât am băut io la viaţa mea, vreau să fiu îmbuteliat.

Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!”
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Două blonde într-un lift. Deodată liftul se blochează.
Crizate, încep să strige:
– Ajutor! (zice prima)
– Ajutor! (zice a doua)… și tot așa…
La un moment dat se opresc și zice una către cealaltă:
– Fată, hai să strigăm amândouă simultan, că așa avem șanse mai mari să fim auzite.
– Bine, zice cealaltă.
Deodată se aude:
– Simultaaaaan! Simultaaaaan!

Discuție între două blonde:
– Mama ta este o mare mincinoasă.
– De ce, dragă?
– Spunea că negrul slăbește, iar de două săptămâni mă îmbrac doar în haine negre și nu am dat jos niciun kilogram…

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative

BANCUL ZILEI | „Dacă ai o iubită..”

×