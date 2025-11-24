Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”

Pentru mulți dintre noi, lunea este cea mai provocatoare zi a săptămânii. După un weekend relaxant, revenirea la programul obișnuit poate părea dificilă, iar energia se lasă uneori așteptată. Tocmai de aceea, un strop de umor este binevenit pentru a începe săptămâna cu zâmbetul pe buze având cele mai haioase bancuri mai jos.

– Ieri mi-a tăiat curentul. Azi mi-a tăiat apa.

– Bă ești prost. De ce râzi?

– Cred că mâine vin ăștia și îmi taie și lemnele.

Alte bancuri amuzante

Ora 23.57. Într-o intersecţie se întâlnesc doi poliţişti. Unul din ei aprinde o ţigară, trage din ea şi tace.

Al doilea după un timp de tăcere spune către primul:

– Bă! Tu ştii care este capitala Angliei?

– Da! Paris. De ce?

– Credeam că nu ştii!!!

La antrenament:

– Sari soldat!!

– Şi soldatul sare din avion şi încearcă să deschidă paraşuta; trage de mâner, nimic, o dată, de două ori, de trei ori… nimic, paraşuta nu se deschide; în cădere se intersectează cu unul care zbura în sus;

– Hei, omule, strigă soldatul, spune-mi cum să deschid paraşutaaa…

– Nu ştiuuuuuuu… eu sunt de la gazzzz!

Trei pensionari stau la o bârfă pe prispa casei.

Primul zice: – Io, după ce mor, vreau să fiu incinerat.

Al doilea: – Eu vreau să fiu îngropat creştineşte.

Al treilea mai dă pe gât o duşcă și zice: – Bă băieţi, la cât am băut io la viaţa mea, vreau să fiu îmbuteliat.

Două blonde într-un lift. Deodată liftul se blochează.

Crizate, încep să strige:

– Ajutor! (zice prima)

– Ajutor! (zice a doua)… și tot așa…

La un moment dat se opresc și zice una către cealaltă:

– Fată, hai să strigăm amândouă simultan, că așa avem șanse mai mari să fim auzite.

– Bine, zice cealaltă.

Deodată se aude:

– Simultaaaaan! Simultaaaaan!

Discuție între două blonde:

– Mama ta este o mare mincinoasă.

– De ce, dragă?

– Spunea că negrul slăbește, iar de două săptămâni mă îmbrac doar în haine negre și nu am dat jos niciun kilogram…

