Bancul de luni | ”Ieri, mi-a tăiat curentul”

Pentru mulți dintre noi, lunea este cea mai provocatoare zi a săptămânii. După un weekend relaxant, revenirea la programul obișnuit poate părea dificilă, iar energia se lasă uneori așteptată. Tocmai de aceea, un strop de umor este binevenit pentru a începe săptămâna cu zâmbetul pe buze având cele mai haioase bancuri mai jos.
– Ieri mi-a tăiat curentul. Azi mi-a tăiat apa.
– Bă ești prost. De ce râzi?
– Cred că mâine vin ăștia și îmi taie și lemnele.
Ora 23.57. Într-o intersecţie se întâlnesc doi poliţişti. Unul din ei aprinde o ţigară, trage din ea şi tace.
Al doilea după un timp de tăcere spune către primul:
– Bă! Tu ştii care este capitala Angliei?
– Da! Paris. De ce?
– Credeam că nu ştii!!!
La antrenament:
– Sari soldat!!
– Şi soldatul sare din avion şi încearcă să deschidă paraşuta; trage de mâner, nimic, o dată, de două ori, de trei ori… nimic, paraşuta nu se deschide; în cădere se intersectează cu unul care zbura în sus;
– Hei, omule, strigă soldatul, spune-mi cum să deschid paraşutaaa…
– Nu ştiuuuuuuu… eu sunt de la gazzzz!
Trei pensionari stau la o bârfă pe prispa casei.
Primul zice: – Io, după ce mor, vreau să fiu incinerat.
Al doilea: – Eu vreau să fiu îngropat creştineşte.
Al treilea mai dă pe gât o duşcă și zice: – Bă băieţi, la cât am băut io la viaţa mea, vreau să fiu îmbuteliat.
Două blonde într-un lift. Deodată liftul se blochează.
Crizate, încep să strige:
– Ajutor! (zice prima)
– Ajutor! (zice a doua)… și tot așa…
La un moment dat se opresc și zice una către cealaltă:
– Fată, hai să strigăm amândouă simultan, că așa avem șanse mai mari să fim auzite.
– Bine, zice cealaltă.
Deodată se aude:
– Simultaaaaan! Simultaaaaan!
Discuție între două blonde:
– Mama ta este o mare mincinoasă.
– De ce, dragă?
– Spunea că negrul slăbește, iar de două săptămâni mă îmbrac doar în haine negre și nu am dat jos niciun kilogram…
CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă se duce la farmacie și cere 100 de prezervative