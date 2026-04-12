Bancul de Paște | Ce fac cocoșii în prima zi de Paște?

Suntem în prima zi de Paște, iar pentru a păstra spiritul sărbătorii, CANCAN.RO le propune cititorilor un banc amuzant. Ne dorim să contribuim la buna dispoziție din această perioadă și sperăm să vă aducem un zâmbet. Trebuie neapărat ca această mică pauză de râs să vă înveselească și mai mult atmosfera de Paște.

Era în perioada Paștelui. Cocoșul, auzindu-i pe toți vorbind despre ouăle de Paște, a intrat în casă să vadă și el ouăle galbene, verzi, albastre și roșii. Nervos, fără să mai stea pe gânduri, a ieșit, s-a dus în spatele grădinii și a început să-l bată pe păun.

Alte bancuri amuzante

Banc de pe vremea lui Ceaușescu

Mitică, un bărbat plăpând, n-a prea avut noroc în căsătorie. Prima lui soţie, activistă de partid, noaptea în pat, îi tot spunea:

– Mai mult şi mai bine, Mitică!

A doua, era profesoară:

– Repetă, Mitică! îi tot spunea.

A treia, farmacistă, îl înnebunise:

– Mitică, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara.

Dar acum, cu a patra, a avut noroc: inginer agronom. A fost înţelegătoare:

– Mitică, numai când poţi; pentru restul, chemăm soldaţii şi studenţii!

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

