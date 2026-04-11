Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Cine a achitat nota de plată la Cina cea de Taină?

De: Anca Chihaie 11/04/2026 | 11:13
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc de nota de 10, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.

Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus. Se uită Iisus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.
– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?
– Nu, Doamne, am dat toţi banii la săraci.
– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi?
Acelaşi răspuns.
– Petre?
Petre ridică din umeri, nu are. Ultimul apostol:
– Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?
– N-am, Doamne, dar am o idee…

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.
HR-ul îl întreabă:
– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?
Tipul:
– Sinceritatea.
HR-ul:
– Nu cred că sinceritatea e un defect…
Tipul:
– Mă doare-n cot ce crezi tu.
HR-ul, puțin șocat, continuă:
– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?
Tipul:
– Sunt foarte atent la detalii.
HR-ul:
– Perfect! Dă-mi un exemplu.
Tipul:
– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.
HR-ul:
– Cum ai ajuns la concluzia asta?!
Tipul:
– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Intra pe raziculacrimi.ro!
ULTIMA ORĂ
Ce studii are, de fapt, Codruța Filip. Detalii mai puțin știute despre educația artistei
Ce studii are, de fapt, Codruța Filip. Detalii mai puțin știute despre educația artistei
Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani
Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara
Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în ...
Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în România
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, ...
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, la nunta fostei vedete de la Kanal D
Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”
Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”
Vezi toate știrile