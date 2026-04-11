BANCUL ZILEI | Cine a achitat nota de plată la Cina cea de Taină?

Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus. Se uită Iisus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.
– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?
– Nu, Doamne, am dat toţi banii la săraci.
– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi?
Acelaşi răspuns.
– Petre?
Petre ridică din umeri, nu are. Ultimul apostol:
– Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?
– N-am, Doamne, dar am o idee…
La interviu
Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.
HR-ul îl întreabă:
– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?
Tipul:
– Sinceritatea.
HR-ul:
– Nu cred că sinceritatea e un defect…
Tipul:
– Mă doare-n cot ce crezi tu.
HR-ul, puțin șocat, continuă:
– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?
Tipul:
– Sunt foarte atent la detalii.
HR-ul:
– Perfect! Dă-mi un exemplu.
Tipul:
– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.
HR-ul:
– Cum ai ajuns la concluzia asta?!
Tipul:
– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.
La doctor
Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!
