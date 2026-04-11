BANCUL ZILEI | Cine a achitat nota de plată la Cina cea de Taină?

Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus. Se uită Iisus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.

– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?

– Nu, Doamne, am dat toţi banii la săraci.

– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi?

Acelaşi răspuns.

– Petre?

Petre ridică din umeri, nu are. Ultimul apostol:

– Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?

– N-am, Doamne, dar am o idee…

Alte bancuri amuzante

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.

HR-ul îl întreabă:

– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?

Tipul:

– Sinceritatea.

HR-ul:

– Nu cred că sinceritatea e un defect…

Tipul:

– Mă doare-n cot ce crezi tu.

HR-ul, puțin șocat, continuă:

– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?

Tipul:

– Sunt foarte atent la detalii.

HR-ul:

– Perfect! Dă-mi un exemplu.

Tipul:

– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.

HR-ul:

– Cum ai ajuns la concluzia asta?!

Tipul:

– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.

Doctorul:

– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!

Tipul:

– Problema e că mă trezesc la 8…

Doctorul îl privește confuz, dar continuă:

– Altceva?

Tipul:

– Da… cred că sunt și puțin paranoid.

Doctorul:

– De ce spui asta?

Tipul (șoptind):

– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.

Doctorul:

– Nu cred că e cazul…

Tipul:

– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!

Doctorul, oftând:

– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.

Tipul:

– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

