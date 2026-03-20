Bancul de vineri | Bulă, avocatul și cele 2 vești

Bancul de astăzi îl prezintă pe Bulă într-o discuție cu avocatul lui. Acesta are două vești pentru el: una bună și una rea. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp?

Avocatul către client:

– Domnule Bulă, am o veste proastă și una bună…

– Zi-o întâi pe cea proastă!

– Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei.

– Și vestea cea bună?

– Domnule Bulă, sunteți sănătos-tun: colesterolul este sub 130.

Alte bancuri amuzante

Bulă ajunge la centrul de recrutare

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un cadou

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Fotografiile făcute la școală

Doamna Maria le povesteşte copiilor despre fotografiile făcute la şcoală:

– Uitaţi-vă, peste 20 de ani o să luaţi albumul în mână, o să vă uitaţi la fotografii şi o să spuneţi: „Aceasta e Ileana – acum e medic, acesta e Alex – acum e om de afaceri…”