Bancul de vineri | Bulă, avocatul și cele 2 vești

De: Irina Vlad 20/03/2026 | 07:13
CANCAN.RO îți face ziua de vineri mai frumoasă! Bancul de astăzi îl prezintă pe Bulă într-o discuție cu avocatul lui. Acesta are două vești pentru el: una bună și una rea. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp?

Avocatul către client:
– Domnule Bulă, am o veste proastă și una bună…
– Zi-o întâi pe cea proastă!
– Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei.
– Și vestea cea bună?
– Domnule Bulă, sunteți sănătos-tun: colesterolul este sub 130.

Alte bancuri amuzante

Bulă ajunge la centrul de recrutare

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un cadou

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Fotografiile făcute la școală

Doamna Maria le povesteşte copiilor despre fotografiile făcute la şcoală:

– Uitaţi-vă, peste 20 de ani o să luaţi albumul în mână, o să vă uitaţi la fotografii şi o să spuneţi: „Aceasta e Ileana – acum e medic, acesta e Alex – acum e om de afaceri…”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului
Bancuri
BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului
BANC | Proverb vechi chinez
Bancuri
BANC | Proverb vechi chinez
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Mediafax
Chuck Norris a ajuns de urgență la spital
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Gandul.ro
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii faptei
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi...
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de psihiatrie
Mediafax
Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Click.ro
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Gandul.ro
Plenul Parlamentului României se reuneşte vineri pentru votul final pe buget
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sportiv de 19 ani, executat fără milă în Iran. Care este motivul pedepsei aspre
Sportiv de 19 ani, executat fără milă în Iran. Care este motivul pedepsei aspre
Noémie Happart și Yannick Carrasco: viață pe roze în Arabia Saudită, în plin context tensionat
Noémie Happart și Yannick Carrasco: viață pe roze în Arabia Saudită, în plin context tensionat
Studiu: muzica îți schimbă ritmul inimii în timp real. Ce se întâmplă în corp când asculți ...
Studiu: muzica îți schimbă ritmul inimii în timp real. Ce se întâmplă în corp când asculți melodiile preferate
Test IQ cu chibrituri | Corectați 8 – 8 = 18, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 8 – 8 = 18, mutând un singur băț
Categoria de pensionari din România care pierd 140 lei în fiecare lună, la pensie. Cine se încadrează
Categoria de pensionari din România care pierd 140 lei în fiecare lună, la pensie. Cine se încadrează
Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu s-au putut atinge de moștenirea uriașă lăsată ...
Motivul trist pentru care copiii lui Michael Jackson nu s-au putut atinge de moștenirea uriașă lăsată de regele muzicii pop
Vezi toate știrile