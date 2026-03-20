Bancul de vineri | Bulă, avocatul și cele 2 vești

Avocatul către client:
– Domnule Bulă, am o veste proastă și una bună…
– Zi-o întâi pe cea proastă!
– Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei.
– Și vestea cea bună?
– Domnule Bulă, sunteți sănătos-tun: colesterolul este sub 130.
Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.
-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?
Doamna Maria le povesteşte copiilor despre fotografiile făcute la şcoală:
– Uitaţi-vă, peste 20 de ani o să luaţi albumul în mână, o să vă uitaţi la fotografii şi o să spuneţi: „Aceasta e Ileana – acum e medic, acesta e Alex – acum e om de afaceri…”