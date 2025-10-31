BANCUL DE VINERI | ”Când îmbătrânesc, să nu mă duci la azil”

CANCAN.RO îți înveselește seara cu un banc de nota 10. Discuția dintre un tată și fiica lui te va face să râzi cu gura până la urechi. Îți dorim spor la citit și voie bună!

– Îi zic lu’ fiică-mea:

– Când îmbătrânesc, să nu mă duci la azil… Zice:

– Nici eu n-am vrut la grădiniță.

Alte bancuri amuzante

Un copil plângea pe hol. Profesoara îl vede

– Copile, de ce plângi?

– Un copil mi-a furat plăcinta!

– A fost cu intenţie?

– Nu, cu brânză…..

La pediatru, tatăl cu băieţelul de un an:

– Domnule doctor, sunt foarte îngrijorat! Copilul, până la vârsta asta, încă nu a deschis ochii ?!

– Dumneavoastră ar trebui să-i deschideţi ! Copilul este chinez.

O mamă a cumpărat fiului ei un costum de Halloween, ca să-şi sperie prietenii

– Mamă, ar trebui să scot eticheta cu preţul, nu?

– Nu, lasă-l, îl speriem şi pe taică-tău!

Tatăl și fiica lui stau în sufrageria casei

Tatăl și fiica lui stau în sufrageria casei. Ea la birou, el se uită la un meci de fotbal. La un moment dat fiica începe să vorbească:

– M-am îndrăgostit de vecinul nostru și voi fugi cu el.

Tatăl, uitându-se în continuare la meci, îi răspunde:

– Foarte bine, n-ai să vezi nimic de la mine. Nu voi mai avea de investit timp și bani în tine și nici măcar nu îți voi mai da voie să intri în casă.

Fata se întoarce către el și îi spune:

– Tată, eu citesc scrisoarea lăsată de mama!