Bancul de weekend | Bulă și Neti Sandu

Este vineri seara și weekendul ne bate la ușă, motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un banc extrem de amuzant pentru a vă relaxa și a vă da startul la buna dispoziție. Azi râdem alături de celebrul personaj Bulă și de astrologa Neti Sandu, care este și ea cunoscută de toată România.

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!

– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.

– Așa, și?

– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

Alte bancuri amuzante

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soția sa:

– Ce e dragă, ești geloasă că alerg după fete tinere?

– Ba deloc, răspunde soția. Și câinii aleargă după mașini, dar asta nu înseamnă că și pot să le conducă.

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.

– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:

– Reţeta este pentru dvs.? –

Da.

– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.

– Ba da, mă fac să dorm liniştită.

– Cum aşa?

– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc:

– Ce mai faci, Vasile?

– Uite, am fost la femei.

– Şi cum a fost?

– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.

– Dar să faci sex este mai plăcut!

– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

”Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani…”

Când eram tânăr, oho, acum 50 de ani, o fetişcană superbă era pe punctul de a-şi sacrifica viaţa pentru mine!

– Cum aşa?

– Da… Am cerut-o în căsătorie şi mi-a spus că, decât să se mărite cu mine, mai bine se aruncă înaintea trenului…

