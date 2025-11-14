Bancul de weekend | Școala gimnazială catolică

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Spor și voie bună!

Copiii stăteau la rând pentru a servi prânzul în cantina unei școli gimnaziale catolice. Pe un colț al mesei era o grămadă mare de mere. Măicuțele lipiseră pe tava cu mere un bilet pe care scria: ”Ia doar unul, Dumnezeu te supraveghează”.

Puțin mai în față, la capătul celălalt al mesei, se afla o grămadă mare de prăjituri cu ciocolată. Unul dintre copii a lipit un bilet: ”Ia câte vrei, Dumnezeu e cu ochii pe mere”.

Alte bancuri amuzante

Bulă își întreabă tatăl: -Tăticule, ziua de ce nu apar stele pe cer? Tatăl răspunde: -Nu știu. -Păi de ce nu ai întrebat și tu când erai copil?

Bulă la ora de Sociologie

-Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – explică profesorul. -Bulă, tu nu ești atent! -Ba da, domnule profesor. -Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? -Vrăjitor, domnule profesor.

O mamă i-a cumpărat fiului ei un costum de Halloween, ca să-şi sperie prietenii.

-Mami, ar trebui să scot eticheta cu preţul, nu-i aşa?

-Nu, lasă-l, să-l speriem şi pe tatăl tău!

Ce inseamnă parazit? întreabă profesorul

-…

– Poţi să-mi răspunzi cu cuvintele tale, îl incurajează profesorul pe elev.

– Ceva care stă pe spatele altuia.

– Foarte bine! Poţi să-mi dai un exemplu?

– Rucsacul.