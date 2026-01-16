Acasă » Bancuri » Bancul de weekend | Sunt 3 tipuri de oameni dimineața

16/01/2026
A venit în sfârșit seara de vineri, iar weekendul se apropie cu pași repezi. Pentru a te destinde și a intra în ritmul bunei dispoziții, CANCAN.ro a pregătit un banc savuros, numai bun pentru a marca sfârşitul acestei săptămâni.

Sunt 3 tipuri de oameni dimineata.
– Ăia care se trezesc la 4:00 ca să plece la 7:00
-Ăia care se trezesc la 6:45 ca să plece la 7:00
-Eu care plec la 7:00 și mă trezesc la 8:00

Alte bancuri amuzante

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

O blondă comandă o pizza:

– În câte felii să v-o tai? În 6 sau în 12?
Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!”

O blondă apetisantă citea o carte, în parc, pe bancă

Bulă se apropie de ea, cu gând să o agațe.
– Ce carte citiți, doamnă? întrebă el.
– Teoria amorului. Aici scrie ca cei mai virili bărbați sunt evreii și indienii.
– Doamnă, dați-mi voie să mă prezint: Ițic Winnetou!

×