Bancul sfârșitului de săptămână | „Bună, frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup pe Facebook”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de săptămână, cea mai tare glumă! Vezi ce conversație are un tată cu educatoarea fiicei lui.

-Bună, frumoaso, am văzut că m-ai invitat într-un grup pe Facebook, sincer am aruncat un ochi și am văzut că sunt majoritatea femei, dar tu ești cea mai frumoasă. Eu sunt singur, nu am obligații și chiar mi-ar plăcea să ne cunoaștem.

-Bună ziua, domnule, grupul de Facebook l-am făcut ca să vedeți cum evoluează copiii și ca să socializeze părinții între ei. Eu sunt educatoarea fetiței dumneavoastră și vă rog să o salutați pe doamna Anca din partea mea.

Citește și: BANCUL SFÂRȘITULUI DE NOIEMBRIE | „N-AM PUTUT SĂ DORM! VASILE SFORĂIE ÎN ULTIMUL HAL”

Citește și: BANC | BULĂ ÎI SPUNE NEVESTEI: „BUBULINO, ZI-MI CEVA CARE SĂ MĂ FACĂ, ÎN ACELAȘI TIMP, CEL MAI FERICIT ȘI CEL MAI TRIST OM DIN LUME!”