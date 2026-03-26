BANCUL ZILEI | Azi am făcut plinul la mașină până la refuz

De: David Ioan 26/03/2026 | 15:28
Astăzi, CANCAN.RO ţi-a preăgitit un banc excepţional care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Iată cum eşti tratat dacă faci plinul la maşină în aceste vremuri.

Azi am făcut plinul la maşină până la refuz.

Băiatul de la pompă: „Pot să îţi cer un autograf?”

Alte bancuri amuzante

Taxiul filosofic

Un tip urcă într-un taxi și îi spune șoferului:
— La gară, vă rog. Dar mergeți mai repede, mă grăbesc!
Șoferul pornește calm, respectând fiecare limită de viteză. Clientul devine nerăbdător:
— Puteți să accelerați? O să pierd trenul!
Șoferul, liniștit:
— Domnule, viața e ca un drum. Important nu e să ajungi repede, ci să ajungi în siguranță.
Clientul:
— Da, dar trenul pleacă în 10 minute!
Șoferul:
— Și timpul e relativ.
Clientul:
— Relativ e și bacșișul, dacă nu ajungem!
După câteva minute, taxiul oprește la un semafor roșu. Nicio mașină pe stradă.
Clientul:
— Haideți, treceți! Nu vine nimeni!
Șoferul:
— Nu pot. Regulile sunt reguli.
Clientul oftează:
— Dar când sunteți singur pe drum?
Șoferul:
— Atunci mă grăbesc… că nu mă vede nimeni.
În final ajung la gară exact când trenul pleacă din stație.
Clientul, disperat:
— Am pierdut trenul!
Șoferul, filozofic:
— Nu l-ați pierdut. Trenul v-a pierdut pe dumneavoastră.
Clientul îl privește lung și spune:
— Perfect… atunci să mă ducă trenul acasă.

Erau trei câini care voiau să dea la facultate

Vine alt câine:
– Bă, unde mergeți?
– Să dăm Ia facultate!
– Da?! Unde?!
– Eu Ia medicină.
– Păi de ce?
– Acolo e un os de ros!
– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!
– Bun, și tu?!
– Eu la Poli.
– De ce tocmai acolo?
– Acolo e viață de câine!

Dorința pescarului

Un pescar prinde într-o zi un pește auriu. Peștele începe să vorbească:
— Dacă mă eliberezi, îți îndeplinesc o dorință.
Pescarul se gândește mult și zice:
— Vreau un pod până în America, să pot merge cu mașina!
Peștele oftează:
— E cam complicat… tone de beton, mii de kilometri… Ai altă dorință?
Pescarul se gândește din nou:
— Atunci vreau să înțeleg femeile. Să știu ce gândesc, ce simt, de ce se supără, de ce spun „nimic” când e clar ceva…
Peștele stă pe gânduri, apoi întreabă:
— Podul îl vrei cu două sau cu patru benzi?

„Când te-ai îndrăgostit pentru prima oară?”

O domnişoară este întrebată:
– Când te-ai îndrăgostit prima oară?
– Pe la 16…..
– Şi a doua oara?
– Pe la 16:30….

