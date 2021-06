Se spune că marți sunt 3 ceasuri rele, dar cu noi nu trebuie să vă gândiți niciodată la așa ceva, căci suntem responsabili cu buna dispoziție zi de zi! Astăzi v-am pregătit un banc super-haios care cu siguranță vă va schimba starea de spirit!

De multe ori, primele interacțiuni online sunt soldate eșecului. Așa a pățit și un tânăr care a vrut să cunoască o domnișoară, însă a sfârșit prin a fi șocat de cele spuse de aceasta. Iată bancul zilei:

„Bună frumoaso, ești singură sau ai iubit?

Bună frumosule, nu am iubit, tu ești singur sau ai iubită?

Nu am iubită, dar cum se poate ca o așa fată frumoasă să nu aibă iubit?

Bărbații din ziua de azi fug de resposabilități, eu am 4 copii cu 4 bărbați diferiți și chiar dacă am 26 de ani să știi că mi-am pierdut virginitatea la 22 de ani.

Cum dracu ai pierdut-o, o aveai pusă ca breloc la chei?

Voiam să te întreb de ce ești singur, dar mi-am dat seama că ești prea prost”.

Alte bancuri haioase despre virginitate

Ginecologul o întreabă pe soţia unui politician: − Doamnă, de când spuneţi că sunteţi căsătorită? − De 10 ani, domnule doctor. − Si cum de sunteţi încă virgină? − Domnule doctor, ştiţi cum sunt politicienii… promisiuni… promisiuni!

***

O văduvă virgină se mărită pentru a patra oară la 70 de ani. În noaptea nunţii îi spune noului ei soţ: – Te rog să fii tandru cu mine. Încă sunt virgină! – Ha ! Ha ! Ha ! Cum poţi să fii virgină?, întreabă soţul neîncrezător. Doar ai mai fost măritată de trei ori! – Ei bine, răspunde femeia, primul meu soţ era psihiatru. Tot ce îşi dorea era să vorbească despre sex. Al doilea meu soţ era ginecolog. Tot ce îşi dorea era să se uite la sexul meu. Al treilea meu soţ era colectionar de timbre. Oh, Doamne, ce dor mi-e de el!!