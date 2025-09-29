BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de luni. Începutul de săptămână nu este niciodată ușor, însă această glumă o să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, în autobuz sau acasă, luați-vă câteva momente și citiți ce v-am pregătit. Spor la râsete și voie bună!

– Bună ziua, am comandat o pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge?

– Bună ziua, la ce adresă?

– Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13.

– Comanda dumneavoastră ajunge în 20-30 de minute.

– Perfect, am o rugăminte la dumneavoastră, în caz că nu sunt afară, să nu sune la poartă. Ultima dată când am făcut comandă a sunat la poartă, a ieșit nevastă-mea și a trebuit să împart pizza cu ea.

Banc bonus: Colecționarul de artă

Un colecționar de artă vede la ușa unui mic anticariat o pisică mică și amărâtă, vai mama ei, care bea lapte dintr-o farfurioară. Dintr-o privire, își dă seama că farfurioara e veche și foarte valoroasă. Se gândește cum să facă să pună mâna pe ea. Intră în magazin și se adresează vânzătorului:

-Bună ziua, am văzut o pisicuță la ușa magazinului dumneavoastră. Îmi place mult. Vă dau doi dolari pe ea.

-Domnule, nu se poate. E pisicuța magazinului și ne place și nouă foarte mult. Fără douăzeci de dolari nu o dăm.

Colecționarul îi dă vânzătorului banii, ia pisicuța în brațe și zice:

-La prețul ăsta, ați putea măcar să-mi dați și farfurioara pisicii. S-a obișnuit cu ea și nu mai pierd nici eu timpul să cumpăr alta.

-Farfurioara nu o vând, că știm și noi ce-i cu ea. De când am pus-o cu lapte săptămâna trecută la ușa magazinului, asta e zecea pisică vagaboandă pe care o vând”, este bancul zilei.

Banc bonus: Un puști și un nene care iese dintr-un bordel

Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el:

-Nene, am văzut de unde ai ieșit!

-Măi, copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n-pace!

Puștiul îl urmărește până acasă:

-Acum știu și unde stai!

-Măi drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot. Da?

Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și când să-i pună preotul patratiful în cap, puștiul:

-Nene, acum știu și unde lucrezi!

