BANCUL DE LUNI | Soția: ”Sunt ca și Cenușăreasa, eu gătesc, eu spăl, eu fac curat”

Ziua bună se cunoaște de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonista de astăzi este o soție care este sătulă de munca pe care o depune. Perspectiva ei este total diferită de a soțului. Deznodământul este hilar.

Soția:

– Sunt ca și Cenușereasa, eu gătesc, eu spăl, eu fac curat…

Soțul:

– Ți-am spus că dacă te măriți cu mine o să trăiești ca-n povești!

Bulă, la ora de biologie

Bula în ora de biologie. Profesoara întreabă

– Ce este verde și sare pe câmpie?

Răspuns din clasă:

– Broasca!

Profesoara:

– Corect – dar putea fi și un greiere. Ce este maro și sare prin pădure?

Răspuns din clasă:

– Căprioara!

Profesoara:

– Corect – dar putea fi și un cerb.

Bula agitat cere permisiunea de a pune și el o întrebare:

– Ce este tare când se ia în gura, iar moale și lipicioasă când se scoate?

Profesoara ofensată îi trage vreo doua perechi de palme lui Bula care zice:

– Corect – dar putea fi și o gumă de mestecat!

Alte bancuri amuzante

Se rătăcește unul, într-o pădure. După 3 zile, lihnit de foame și mort de oboseală, ajunge la o casă la margine de pădure. Aici, îi deschide o femeie superbă, îmbrăcată foarte sumar, care după ce îl ascultă, îi spune:

-Ar fi o problemă, soțul meu este plecat de peste un an și se poate întoarce oricând…

-Doamnă, o întrerupe bărbatul disperat că nu va fi găzduit, vă înțeleg temerile dar sunt un gentleman, cuvântul meu e lege, iar onoarea dumneavoastră e garantată.

Femeila îl privește galeș și îl primește. Îl ospătează, îl îmbăiază, îl cinstește, îi face și un masaj relaxant, dar tipul și-a respectat cuvântul de gentleman, chiar dacă a dormit toată noaptea ca pe ghimpi.

A doua zi, la plecare, bărbatul observă un lucru ciudat în ograda femeii… o singură găină și 20 de cocoși.

-Normal, nu ar fi trebuit să fie un singur cocoș și 20 de găini?

– Aa, nu domnule, unul singur e cocoș. Restul sunt GENTLEMANI!

