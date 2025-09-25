BANC | „În sfârșit, unul lângă celălalt”

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze. Fie că sunteți la muncă, acasă sau în autobuz, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre un dialog între soț și soție. Spor la râsete și voie bună!

O femeie se întoarce din vacanță. Seara în pat șoptește:

-În sfârșit, unul lângă celălalt!

-Și eu sunt fericit că ai ajuns lângă mine, îi spune soțul ei.

-Dragă, eu vorbeam cu picioarele.

Banc bonus

Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:

– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?

– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.

Bulă și fosta iubită

Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.

– Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?

– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?

– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?

– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.

– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.

Bulă și Ștrulă

Bulă și Ștrulă își căutau de lucru. Într-un final, Bulă găsește în ziar un anunț: „Se caută, de urgența, un valet într-o casă aristocratică”.

Se duce acolo pentru un interviu. A doua zi, îi povestește lui Ștrulă cum a decurs întâlnirea:

– Începutul a fost promițător. M-a primit contesa, în persoană. M-a pus să-i arat mâinile și a remarcat că sunt destul de fine și, cu mănuși albe, mi-a zis că o să arate perfect. Apoi, m-a pus să-i arăt gambele. Mi-am ridicat pantalonii și a zis că sunt acceptabile, deci voi putea purta pantaloni trei-sferturi, stil franțuzesc. După aceea, mi-a cerut să-i arăt referințele. Eh, uite aici se pare că am cam greșit…

