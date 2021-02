O nouă zi, un nou motiv de distracție. V-am pregătit un super banc menit să stârnească hohote râs. Ce se întâmplă atunci când oamenii se apucă să vorbească despre relațiile lor eșuate?

Atunci când un bărbat se apucă să vorbească despre relațiile eșuate și scurte, se naște un banc de toată frumusețea! Dar atunci când povestea este cât se poate de siropoasă, bancul este cum nu se poate mai amuzant. Iată bancul zilei:

„Cea mai scurtă relație a ta și de ce?

O oră…Am dus-o în parc, am vrut să fie romantic, ne-am băgat sub o salcie pletoasă, m-am aruncat aruncat în iarbă deasă, am tras-o lângă mine când am simțit un miros apocaliptic…Mă așezasem într-un kkt de om sănătos cât basca. Am condus-o acasă, eu pe un trotuar, ea pe celălalt…Nu am mai auzit nimic de ea nici în ziua de azi”.

Alte bancuri amuzante cu întâlniri eșuate

El si ea la prima intalnire:

– De ce te-ai incaltat cu pantofii astia cu tocuri, abia de poti sa te tii pe picioare?

– Pai, m-am gandit ca iti plac fetele inalte!

– Nu-i adevarat, sa stii ca imi plac fetele destepte!

– Pai… pentru asta mi-am pus ochelari!

***

– Fiule unde te duci cu lanterna aia ?

– Merg la intalnire, tata !

– Eu la varsta ta nu aveam nevoie de lanterna..

– Da.. si uite ce ai adus acasa :))

***

O fata de 17 ani, era la prima ei intalnire, si inainte de aceasta ii cere parerea bunicii ei, care era mai in varsta si stia cum sta treaba.

– Nepoata mamei, vezi ca el o sa vrea sa te sarute, tie iti va place dar sa nu-l lasi. Va incepe sa iti puna mana pe sani, pe fund, tie iti va place, dar sa nu-l lasi. Si cel mai important, la final o sa vrea sa se suie pe tine, tie iti va place, dar sa nu-l lasi, ca ne vei dezonora familia.