BANCUL ZILEI | „Fată, ce te-ai îngrășat!”

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Discuția dintre două prietene te va face să râzi cu gura până la urechi. Este momentul să pui totul pe pauză și să citești gluma zilei. Spor și voie bună!

Se întâlnesc două prietene:

– Fată, ce te-ai îngrășat!

– Să mă fi văzut acum două luni, eram și mai grasă… Arătam așa, ca tine…

Alte bancuri amuzante

Soția îi trimite un SMS soțului:

Soția: ”Toate ferestrele sunt înghețate, nu se mai deschide niciuna”

Soțul: ”Toarnă multă apă caldă și bate ușor cu un ciocan pe rame”

Soția: ”Acum calculatorul a murit de tot”

O femeie trece pe roșu

O femeie trece pe roşu. Cazul ajunge la judecătorie, în timpul procesului judecătorul întreabă:

– Ocupaţia?

– Profesoară – spune inculpata.

Judecătorul fericit:

– Ştiti doamnă, de ani de zile aştept ca un profesor să se afle pe banca inculpaţilor.

Către asistent:

– Aduceţi o tablă, câteva kilograme de cretă, iar inculpata să scrie pe tabla de 500 de ori: „Niciodată nu voi mai trece pe roşu!”.

Servitoarea, înainte să fie dată afară de o nevastă geloasă, mai are ceva de spus:

– Să ştii că soţul tău a zis că oricum sunt mai frumoasă ca tine!

– Cine, soţul meu?

– Da, da! Şi a zis că fac şi dragoste mai bine.

– Cine, soţul meu?

– A, nu! Şoferul tău!

Care este diferenţa dintre o femeie single şi una căsătorită?

– Femeia single vine acasă, se uită în frigider, observă că nu e nimic delicios înăuntru, aşa că se bagă într-un final în pat.

– Femeia căsătorită vine acasă, se uită în pat, observă că nu e nimic delicios în acesta, aşa că se îndreaptă în pas grăbit către frigider.

Se întâlnesc două femei măritate

– Ai o rochie frumoasă! De unde ai cumpărat-o?

– De la cel mai scump magazin. Este penultimul răcnet!

– De ce penultimul?

– Păi, ultimul va fi al soţului meu când va vedea cât am dat pe ea.