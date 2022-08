BANCUL ZILEI | „Nu pot să uit noaptea aia de la Brașov, când am avut 6 orgasme”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc fresh de luni. Începe săptămâna cu un zâmbet și vezi gluma de astăzi! Continuarea este total neașteptată, așa că spor la râs!

După cum avem nevoie de forțe proaspete, umorul rămâne cel mai bun ajutor.

„-Chiar dacă am divorțat vreau să știi că atât cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Deci nu pot să uit noaptea aia de la Brașov când am avut șase orgasme.

-Care noapte la Brașov că noi n-am fost împreună niciodată la Brașov.

-N-am fost împreună, dar eram căsătorită cu tine”

