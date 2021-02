O nouă zi, un nou banc! Pentru astăzi v-am pregătit ceva ce o să vă dea pe spate. Știm cu toții că bancurile cu BMW-uri sau șoferi de BMW-uri sunt unele dintre cele mai amuzante, așa că fiți gata să vă dați pe spate de râs.

Bancurile cu BMW-uri au fost întotdeauna surse interminabile de amuzament. Tocmai de aceea, pentru astăzi v-am pregătit un super-banc!

Un tânăra care a cumpărat un BMW și-a dat seama că nimic din ceea ce îi spusese vânzătorul nu este adevărat. Iată bancul zilei:

„Salut, mi-ai vândut un BMW săptămâna trecută.

Da. Salut!

Ai zis că e vreo 5% consumul, dar ia vreo 15 la sută.

Păi ai pornit motorul?

Normal că l-am pornit…

Aaaa…păi nu așa…”.

Alte bancuri amuzante cu BMW

Un tip isi gaseste BMW-ul cu botul praf in parcare, se uita dupa autorul dezastrului si nimic, in schimb vede un biletel pe parbriz:

„Regret ca tocmai mi-am bagat carligul de la Dacie in mandretea ta de masina. Iti scriu pentru ca fraierii de martori care se uita, sa creada ca iti las adresa, numarul de telefon si asigurarea. Dar sa stii ca eu regret nespus!”.

***

Trei barbati ajung la poarta Raiului. ii ia Dumnezeu pe fiecare la intrebari, primul fiind un italian:

– Ia zi, tu cum ai murit?

– Pai mi-am cumparat un Ferrari, am mers pe autostrada spre Milano cu 340 km/h, n-am putut sa iau o curba, am intrat in parapet si am murit pe loc.

– Bine, poti sa intri.

Al doilea, un german:

– Tu cum ai murit?

– Mi-am luat un Porsche, am mers pe autostrada, o cisterna a pus frana brusc in fata mea, nu am mai putut opri, explozie mare, am murit pe loc…

– Bine, poti intra si tu.

Al treilea, un roman:

– Tu ce ai patit?

– Mi-am luat un BMW X6 si am murit de foame!