BANCUL ZILEI | „Sunt unii care, cum pun capul pe pernă, au adormit”

De: Andreea Stăncescu 19/11/2025 | 10:30
Tot ce ai nevoie pentru a-ți începe ziua cu zâmbetul pe buze este o doză sănătoasă de umor, indiferent că te afli acasă sau la locul de muncă. Pauzele în care citești câte o glumă sunt cele mai bune și te ajută să-ți ridici moralul. Glumele de mai jos unt haioase și îți vor aduce zâmbetul pe buze.

Sunt unii care, cum pun capul pe pernă, au adormit.
Mie îmi trebuie 2 ore, 7 întoarceri de pernă, 5 poziții diferite și vreo 3-4 drumuri la baie

Un şoarece şi o pisică stau la rând la o cofetărie.
Chelneriţa întreabă şoarecele:
– Ce doreşti?
– O prăjitură cu frişcă, vă rog!
– Şi dumneavoastră, domnule motan?
– Eu vreau doar frişcă.
– V-o pun pe farfurie?
– Nu, puneţi-o direct pe şoarece!

La o şcoală din SUA, învăţătoarea le cere elevilor să povestească un film ce tratează o temă de dragoste.
– Dintre un bărbat şi-un bărbat? întreabă un elev.
– Nuuu!, răspunde grăbită învăţătoarea.
– Dintre o femeie şi-o femeie? întreabă o elevă.
– Nuuu!, răspunde îngrijorată învăţătoarea.
– Dar atunci între cine? întreabă nedumeriţi elevii.
– Între un bărbat şi-o femeie, răspunde învăţătoarea.
– Aaa, am înţeles!, zise un elev mai dezgheţat. Dvs vreţi să tratăm subiectul unui film istoric.

Alinuţa caută o carte în bibliotecă. Soţul o întreabă:
-Ce cauţi, dragă?
-Ştii unde-i cartea aia „Cum să trăim până la 140 de ani”?
-Da, tocmai am aruncat-o…
-De ce?
-Începuse maică-ta s-o citească!

Vine soţia acasă și zice soțului:
– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coşurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărmirea mea. Uite-i!
– Da?! Mamă, ce noroc!
Peste vreo trei zile soţia iar povestește:
– Deci aşa noroc nu se poate! leri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!
– Doamne, ce noroc pe tine!
– Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

