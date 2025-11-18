Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Chelnerul și doamna

BANCUL ZILEI | Chelnerul și doamna

De: Anca Chihaie 18/11/2025 | 10:26
BANCUL ZILEI | Chelnerul și doamna

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Chelnerul către o doamnă:
– Ați observat că soțul dv. tocmai a căzut sub masă?
– Te înşeli, soțul meu tocmai a intrat pe uşă.

Alte bancuri savuroase

O blondă la spovedanie:

– Părinte, am preacurvit.
– De câte ori, fiica mea?
– Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!!

O blondă comandă o pizza:

– În câte felii să v-o tai? În 6 sau în 12?
Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!”

O blondă apetisantă citea o carte, în parc, pe bancă

Bulă se apropie de ea, cu gând să o agațe.
– Ce carte citiți, doamnă? întrebă el.
– Teoria amorului. Aici scrie ca cei mai virili bărbați sunt evreii și indienii.
– Doamnă, dați-mi voie să mă prezint: Ițic Winnetou!

Se duce o blondă la cazino și zice:

– Vreau să pariez pe 2 numere… dar, ca să câștig, trebuie să mă dezbrac. Toți sunt de acord. Se dezbracă și aruncă zaruririle.
– Am câștigat, am câștigat! începe să se bucure ea. Apoi… ia banii și pleacă.
La care, un dealer zice către coleg:
– Tu ai văzut zarurile pe care le-a aruncat?
– Nu… credeam că le-ai văzut tu!!!
Morala: nu toate blondele sunt proaste, dar bărbații tot bărbați rămân…

Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus...
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în 2025
Tabel salarii | TOP 15 – Cele mai prost-plătite meserii din România în...

BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”

BANCUL ZILEI | Calcule bahice la intrarea în berărie

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | Neuronul lui Bulă
Bancuri
BANC | Neuronul lui Bulă
BANC | „Da’ ce s-a scumpit mierea atât de mult?”
Bancuri
BANC | „Da’ ce s-a scumpit mierea atât de mult?”
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii decembrie? Prognoza ANM pentru următoarele...
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei
Adevarul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie...
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Mediafax
Cum arată VLAH, primul blindat românesc 4x4, produs la Moreni
Parteneri
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să arate! Din ce își câștigă banii?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița Alina Plugaru s-a retras definitiv din viața publică. E ireal cum a ajuns să...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Click.ro
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De...
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală crucială: „Este un drum fără ieșire”
Digi 24
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală...
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și...
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care e singura condiție
Gandul.ro
575 lei în plus la PENSIE pentru acești pensionari din România, în decembrie 2025. Care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce ...
Detalii neștiute din culisele MasterChef. Concurentul l-a dat de gol pe Florin Dumitrescu: “N-am ce să caut acolo” | EXCLUSIV
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă ...
Antonia a răbufnit după ce s-a întâmplat cu copiii ei! Iubita lui Alex Velea e revoltată: „E lipsă de respect și complet nepotrivit”
Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false ...
Caz revoltător în Argeș: O mamă este acuzată că și-ar batjocori bebelușul de 6 luni cu gene false și… tatuaje! | EXCLUSIV
Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!
Ce refuză Smiley cu vehemență să facă de Crăciun sau de Paște. Artistul a pus piciorul în prag!
Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor
Top 5 cele mai scumpe alimente din lume. Sunt delicatese de lux pentru buzunarul românilor
A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la ...
A murit și bărbatul internat la ATI în Istanbul. Alți doi turiști din același hotel au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
Vezi toate știrile
×