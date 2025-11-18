BANCUL ZILEI | Chelnerul și doamna

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
Chelnerul către o doamnă:
– Ați observat că soțul dv. tocmai a căzut sub masă?
– Te înşeli, soțul meu tocmai a intrat pe uşă.
– Părinte, am preacurvit.
– De câte ori, fiica mea?
– Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!!
– În câte felii să v-o tai? În 6 sau în 12?
Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!”
Bulă se apropie de ea, cu gând să o agațe.
– Ce carte citiți, doamnă? întrebă el.
– Teoria amorului. Aici scrie ca cei mai virili bărbați sunt evreii și indienii.
– Doamnă, dați-mi voie să mă prezint: Ițic Winnetou!
– Vreau să pariez pe 2 numere… dar, ca să câștig, trebuie să mă dezbrac. Toți sunt de acord. Se dezbracă și aruncă zaruririle.
– Am câștigat, am câștigat! începe să se bucure ea. Apoi… ia banii și pleacă.
La care, un dealer zice către coleg:
– Tu ai văzut zarurile pe care le-a aruncat?
– Nu… credeam că le-ai văzut tu!!!
Morala: nu toate blondele sunt proaste, dar bărbații tot bărbați rămân…
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
BANCUL ZILEI | Calcule bahice la intrarea în berărie