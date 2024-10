BANCUL ZILEI | Traducere în limba spaniolă

Este important să râzi și să te simți bine! Este vineri, zilele de weekend sunt aproape, așa că a venit momentul să uiți de stres, griji și probleme! Relaxează-te și citește câteva bancuri care te vor face să râzi pe cinste! Îți prezentăm cele mai tari glume din toate timpurile!

-Și știi bine spaniolă?

-Da, bineînțeles!

-Tradu-mi și mie „nucile astea sunt bune”

-Buenas Noches!

Soția norocoasă

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt!

– Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărmirea mea. Uite0i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine!

– Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

Bulă la școală

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una!

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

„Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți”

Banc amuzant cu un bâlbâit care găsește un cadavru

Un bâlbâit găseşte un cadavru şi sună la poliţie.

– Alo, am gă- găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi?

– Pe Ko-Ko-Ko

– Pe Kogălniceanu ?

– Nu, pe – pe…

– Să sunaţi când știți pe ce stradă sunteţi !! Peste vreo 5 minute sună din nou bâlbâitul.

– Alo, am gă – găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi domnule ????

– Pe Ko – Ko – Ko…

– Pe Kogalniceanu, întreabă nervos poliţistu ??

– Nu, pe – pe – pe…

– Sunați domnule când ştiţi strada !!!!

Peste încă 5 minute sună iar bâlâitu

– Alo, su -sunt eu cu ca-cadavru …

– L-aţi găsit pe strada Kogălniceanu ???

– Nu, da-da- dar l-am dus acolo !!!

