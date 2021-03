Am început săptămâna în forță, așa că trebuie să vă pregătiți pentru o porție copioasă de râs. Am luat cel mai tare banc și vi-l împărtășim pentru a rezolva doza de distracție zilnică de care orice om are nevoie.

Ce se întâmplă atunci când trei candidați decid să dea examenul de conducere, la școala de poliție? Ei bine, se pare că în unele momente este nevoie de atenție mare, căci instructorul poate pregăti surprize nebănuite. Iată bancul zilei:

„Trei candidați dau examenul de conducere la școala de poliție.

Instructorul care îi examinează îi întreabă:

-Fiecare să-și imagineze că este la munte și rulează un drum îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prăpastia. Deodată apar în față o tânără și o bătrânică. Ce călcați?

– Baba, că e păcat de puștoaică, răspunde primul.

– Fata, că mai are șanse de supraviețuire după accident, răspunde al doilea.

– Pe amândouă, că orice viraj e periculos în aceste condiții, zice și al treilea.

– Sunteți picați toți, țipă instructorul, exasperat. Frâna trebuie călcată, dobitocilor!”

Alte bancuri haioase cu și despre șoferi

Un şofer gonea cu 200km/h. Vede girofarul unei maşini de poliţie şi accelerează. Vede că nu poate scăpa de poliţist aşa că trage pe dreapta. Poliţistul îi spune că a avut o zi grea dar i-a placut urmărirea, să-i spuna o scuză buna şi îl va lăsa să plece. Bărbatul: – Acum trei săptămâni soţia mea a fugit cu un poliţist, când te-am văzut în spate am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi

***

Cum e să conduci cu soacra şi nevasta Zilele trecute am dus-o pe soacra-mea acasă la ţară. Stătuse la noi de Sărbatori. Nevastă-mea în dreapta, soacră-mea în spate. M-au tocat, când una, când alta: vezi că mergi cu viteză, las-o mai usor, nu depăsi, depăşeşte etc. Evident că mi-am ieşit din minţi. M-am întors spre nevasta-mea si i-am strigat furios: – Băăăă, cine conduce maşina asta, tu sau maică-ta?

***

Un şofer, preot, este tras pe dreapta de Poliţie. – Ce ai în sticlă? – Apă. Poliţistul verifică conţinutul sticlei. – Părinte, dar aici este vin! – Binecuvântat fie Bunul Dumnezeu şi miracolele sale…