Bănel Nicoliţă: ”Nu are voie să se atingă nimeni de copii mei”

Bănel Nicoliţă a vorbit, recent, în cadrul unui interviu la Antena Stars, despre ce se va întâmpla cu fetele sale în cazul în care fosta sa soție se va recăsători.

Întrebat dacă își mai dorește copii, Bănel Nicoliță a răspuns franc: ”Nu, dacă mă întrebi acum nu, pentru că am două fete și nu aș mai vrea, pentru ele, în primul rând”.

Fostabilistul a precizat că se descurcă foarte bine cu fetele sale și că face orice pentru ca ele să fie fericite. ”Mă descurc cu ele foarte bine, sunt cele mai cuminți și cele mai frumoase. Mergem în oraș, mergem și mâncăm, ne plimbăm, dorm cu mine în pat”, a povestit acesta.

Bănel Nicoliță: ”Ea poate să se mărite oricând”

Bănel a vorbit și despre faptul că are o comunicare foarte bună cu fosta sa soție, iar că fetele vorbesc mereu și cu mami, dar și cu tati.

”Nu e problemă, tati e într-o parte, mami în altă parte, asta e, fetele nu duc lipsa nimănui. Vorbim mereu, dacă fetele sunt la mama lor, sun eu după ele și invers, avem o comunicare bună”, a declarat Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliţă a explicat și ce condiţii va avea pentru bărbatul care va intra în viaţa fostei sale soţii. ”Acolo, la copii, vorbim. Nu are voie să se atingă nimeni de copii mei, indiferent de ce bărbat va veni în viața ei, nu are voie să se atingă nici cu un deget. Ea poate să se mărite oricând, nu am nicio treabă, nu sunt omul ală nebun, dar pe copiii mei îi vom crește doar noi doi, atât,. nu are voie nimeni. Nici din partea mea, nici din partea ei.”, a mai spus acesta.