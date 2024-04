Bărbatul accidentat de Monica Macovei, mărturie în fața instanței. Motociclistul cere daune de jumătate de milion de euro

Bărbatul care a fost accidentat de Monica Macovei în anul 2022 i-a transmis un mesaj fostului ministru al justiției. Motociclistul a apărut în fața instanței, la Tribunalul din Constanța, în cârje. La final, înainte să plece acasă acesta i-a trimis un mesaj Monicăi Macovei. Iată ce a declarat bărbatul!

Ilie Constantin a fost citat la Judecătoria Mangalia marți, 9 aprilie 2024, pentru analizarea aspectului civil al procesului, separat de fondul cauzei principale. Judecătorii trebuie să stabilească suma de daune pe care motociclistul accidentat grav de Monica Macovei o va primi, având în vedere că acesta suferă în continuare și necesită intervenții chirurgicale în urma accidentului din octombrie 2022, care a avut loc la ieșirea din Mangalia spre Vama Veche.

Motociclistul accident de Monica Macovei încă nu se poate deplasa fără ajutor, astfel el a venit în fața judecătorilor cu cârje. Bărbatul a adus cu el un certificat prin care se atestă încadrarea lui în gradul de handicap, care a fost eliberat de medici.

Ilie Constantin a declarat că doctorii i-au spus că nu va mai putea merge niciodată. El speră că după operații să își revină și să poată merge fără ajutorul cârjelor.

„Am fost evaluat de medici și mi s-a eliberat certificat în grad de handicap grav, pentru vătămările produse în accident. Am mâna operată în trei locuri, la antebraț, la cot am fost operat acum trei săptămâni, și urmează celelalte. La termenul trecut nu am putut să vin, eram operat la cot, mi-au scos niște tije din metal care erau puse acolo, în altă parte a mâinii au mai rămas tije de metal care trebuie scoase, la radius la fel – tije de metal care trebuie scoase, am operații la tibie, la peroneu, iar genunchiul, mi-a spus domnul doctor ca să fiu mulțumit că pot merge așa cum merg, pentru că sunt ligamentele rupte, cartilagiile distruse”, a mai spus Ilie Constantin.