Barbie de România a plecat într-o nouă vacanță. Vezi ce destinație a ales vedeta de această dată

Diana Bianca, supranumită și Barbie de România a plecat într-o nouă vacanță în acest an și a ales, de această dată, Barcelona ca destinație.

Vedeta a vrut să sfideze vremea schimbătoare din România așa că a avut parte de relaxare și distracție la superlativ. De asemenea, Diana s-a bucurat și de frumsețea orașului si de soare, după cum se poate observa în postările pe care aceasta le-a făcut pe conturile sale de socializare: “Puțin soare și totul e altfel!”.

Frumoasa afaceristă a publicat și un videoclip pe pagina ei de Facebook în care se pare că cineva i-a făcut și o declarație de dragoste. Cine să fie oare misteriosul? Oricum, videoclipul vorbește de la sine, precum spune și piesa: “Historia de un amor”.

De asemenea, am putut vedea și faptul că Diana are gusturi rafinate în ceea ce privește alimentația deoarece blondina a publicat niște imagini care pur și simplu îți lasă gura apă. Am aflat din surse ale Dianei că aceasta a bifat deja câteva destinații de vis – Miami, Los Angeles, New York, Tenerife și multe alte țări din Europa, iar acum a ales Barcelona. Blondina și-a încântat prietenii de pe Facebook și fanii cu multe fotografii de vis.