Bat clopote de nuntă în familia lui Mircea Geoană! Fiica politicianului se pregătește să devină mireasă. Unde va avea loc marele eveniment

Bat clopote de nuntă în familia lui Mircea Geoană! Fiica politicianului se pregătește intens pentru nuntă. Ana-Maria se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru marele eveniment. Aceasta își va uni destinul cu Garrett Cayton, alături de care locuiește, de ceva timp, în Los Angeles.

Ana-Maria Geoană și Garrett Cayton se vor căsători în Veneția, iar fiica politicianului vrea ca evenimentul să iasă perfect. Mihaela și Mircea Geoană și-au vizitat fiica în Statele Unite, pentru a pune ultimele detalii la punct în privința căsătoriei.

Ana-Maria Geoană se va căsători în Veneția

Ana-Maria Geoană urmează să se căsătorească cu un tânăr american pe nume Garrett Cayton, alături de care s-a stabilit de ceva vreme în Los Angeles. Viitorul ei soț a intrat rapid la sufletul părinților acesteia, care și-au dat binecuvântarea pentru ca cei doi să își unească destinele.

Pentru nunta lor, mirii au ales ca destinație, Veneția, dar până la fericitul eveniment, pregătirile de nuntă sunt în toi. Fiica lui Mircea Geoană a sărbătorit alături de părinții și prietenele ei apropiate faptul că în curând va deveni mireasă. Aceasta a îmbrăcat o ținută albă și a postat imagini de familie, pe rețelele de socializare.

„Iată, vine mireasa”, a scris una dintre prietenele Anei în dreptul unei fotografii.

Una dintre invitate a fost chiar Anastasia Soare, românca supranumită „Regina Sprâncenelor de la Hollywood”, semn că și ea ar putea participa la marele eveniment.

Motivul pentru care Ana-Maria Geoană a ales să își facă nunta în Veneția

Anul trecut, Ana-Maria Geoană și logodnicul ei au ținut petrecerea de logodnă la Palatul Mogoșoaia, într-un cadru de-a dreptul spectaculos.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, spunea fiica lui Mircea Geoană, pentru Ok Magazine.

