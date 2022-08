Data de 4 august 2022 va intra în istoria NATO ca ziua în care Ana Geoană, fiica secretarului general adjunct al Alianței Nord-Atlantice, s-a logodit cu americanul Garrett Clayton. În spatele oricărei alianțe militare de succes se află mereu o alianță sentimentală puternică.

Teatrul de operațiuni afective a fost desfășurat la Palatul Mogoșoaia, cu măsuri de securitate sporite, cum era și normal, căci o dată se logodește fiica unui înalt oficial NATO în județul Ilfov. Ana și Garrett au declanșat operațiunea specială de logodnă plecând de la Athenee Palace Hilton, acolo unde au fost cazați atât ei, cât și o parte din invitați.

Petrecerea de la Mogoșoaia a început la ora locală 19. Printre invitați s-a aflat și generalul Ilie Năstase, care a pățit ce a pățit, săracul! (Toată nenorocirea AICI) În urma deciziei de creștere a prezenței sentimentale americane în țara noastră, SUA a trimis în România o întreagă brigadă de nuntă.

Cartierul general: Palatul Mogoșoaia!

Palatul Mogoșoaia a fost ocupat în totalitate de trupele de menținere a păcii și liniștii în cuplu, precum și de forțe de distracție rapidă ale NATO.

Mircea Geoană, în calitate de socru mic și de secretar general adjunct al NATO, a dat dispoziții pentru desființarea cartierului general al Corpului V de Amantă. Palatul Mogoșoaia a fost înconjurat de unități de apărare anti-divorț. Sute de baterii de vin, dar și piramide de shoturi au fost așezate pe poziții de nuntă, printre cele patru mese lungi unde s-au strâns cam 120 de ”soldați”, chiar dacă n-a fost decât o petrecere de logodnă.

Invitații au ținut piept cu succes exploziilor de bucurie și bubuiturilor de la șampaniile de ultimă generație. Au curs și piramide de shoturi printre cele patru mese lungi. Tortul de la Cofetăriile Ana, deținute de familia Copos, a fost unanim apreciat de cei 120 de oameni, grupați regulamentar la 4 mese a câte 30.

Atmosfera de petrecere a fost întreținută de nuntătorii de gherilă Cornelia și Lupu Rednic.

Ana a purtat o rochie model Venus făcută de cine altcineva decât Cristina Săvulescu. Femeile sunt de pe Venus, bărbații sunt de pe Marte, se știe.

Garrett a cerut-o de soție cu un an înainte, Ana a uitat!

Ana și Garrett s-au cunoscut în America, acolo unde ea studiază în prezent comunicarea și ingineria la Universitatea Pennsylvania și și-a deschis propriul business de sănătate holistică, Linea. El este nepotul direct al unui american de origine poloneză, Jona Goldrich, care a fost un mare filantrop și una dintre cele mai importante personalități ale comunității evreiești din America. Deci familie nu bună, foarte bună!

După o relație de cinci ani, Garrett a cerut-o în căsătorie pe Ana anul acesta, pe 1 martie. Într-un podcast, pe YouTube, Ana a povestit cum s-a întâmplat acest moment:

„Logodnicul meu, Garrett, a pregătit o surpriză. El mi-a spus cu un an înainte că are o excursie surpriză, eu, într-un an, am uitat. El mi-a zis tot că nu-ți spun unde mergem, dar ia-ți haine de vreme caldă.

Când am ajuns acolo, am început să plâng pentru că era așa frumos, îmi place foarte mult natura, iar această insulă era în conservare. Am urcat pe o bărcuță și ne-au dus pe o altă insulă, unde era totul amenajat superb, cu flori.

Începea să se poarte ciudat, era stresat, că de ce nu apune soarele, noi eram în vacanță, eu am zis: «Hai, lasă, mama natură va face ce trebuie.»

Și m-am uitat la el în buzunare și nu avea nimic. Nu înțelegeam de ce e stresat. Apune soarele, în sfârsit, și îmi spune: «Hai să facem o plimbare!» Îmi zice că mai are o surpriză pentru mine, scoate inelul și mă întreabă: «Will you marry me?»

Am fost foarte emoționată, normal că am spus da.“

În cinstea acestui eveniment, toate avioanele F16 care apără în prezent teritoriul României au fost echipate ieri cu prosoape la oglinzile retrovizoare, iar pe aripi au fost montate păpuși îmbrăcate în rochii de mireasă de camuflaj. Casă de piatră și să aveți noroc și mult succes!

