Răsturnare de situație în cazul lui Dumitru Nicolae, bătrânul din Brașov bătut crunt de doi tineri. Bărbatul de 66 de ani se află și acum în spital, sub atenta supraveghere a medicilor. Situația lui a revoltat și emoționat sute de oameni, care s-au mobilizat pentru a-l ajuta. Cu toate acestea, o persoană care îl cunoaște bine pe bărbat susține că el nu este ceea ce pare.

Bătrânul din Brașov nu are nici acte de identitate, nici casă, iar oamenii inimoși au sărit în ajutorul lui. Medicul Vasi Rădulescu a reușit să strângă pentru el aproximativ 90.000 lei. Până în prezent nu se cunosc prea amulte lucruri despre Dumitru Neculai. Jean Purice, bărbatul la care bătrânul din Brașov a lucrat timp de șapte ani, în gospodăria sa din Stupini, a vorbit în presă despre viața lui Neculai. Deși susține că îi pare rău că bărbatul a trecut prin asta, el spune că oamenii nu îi cunosc viața.

El susține că s-au prezentat în presă mai multe detalii neadevărate despre bătrânul din Brașov, amănunte pe care le-a oferit chiar Dumitru Neculai.

Cine este, de fapt, bătrânul din Brașov

„Eu nu mai am tată şi l-am tratat ca pe un membru al familiei. A stat la masă cu copilul şi soţia mea, am făcut sărbătorile împreună, l-am găzduit peste iarnă. Este un om curat, trebuia să ascund mătura de el. Muncea cât zece, îşi făcea treaba, până când scăpa la băutură. Atunci nu te mai puteai înţelege cu el. Era total dezechilibrat şi vorbea prostii. Eu chiar am ţinut la el, îi spuneam «tataie». Îmi pare rău de ce a păţit, că a fost bătut de tinerii aceia fără minte. Nimeni nu merită aşa ceva, dar povestea lui nu este aşa cum a fost prezentată peste tot”, a povestit Jean Purice pentru adevarul.ro.

Bărbatul susține că poveștile bătrânului din Brașov, cum că ar avea un fiu bolnav de care are grijă, dar și faptul că avea mulți bani la el când a fost atacat, ar fi departe de adevăr: „Toate lucrurile spuse de el, din ce am văzut şi eu la televizor, sunt minciuni. Eu personal, deşi a stat la mine ani la rând, nu am ştiut niciodată cum îl cheamă exact sau câţi ani are. Nu avea niciun act. Odată spunea că îl cheamă Ion, odată Mitică, odată Gheoghe. Nu mi-a spus niciodată că ar avea un fiu bolnav. Spunea că este din Focşani şi ba că are şase copii, ba că patru, ba că trei. Cât a stat la mine, nu a venit nimeni să îl viziteze, nu am văzut poze, nimic“, mai spune bărbatul. „Vor fi dezamăgiţi, cum am fost şi eu. Eu nu spun că nu trebuie ajutat. Şi eu am încercat ani la rând. Se spune că ce faci la tinereţe aduni la bătrâneţe. Eu am încercat ani la rând să îl scap de băutură. Nu am reuşit. Mi-e milă de medicul acela care a făcut totul din suflet, dar şi de oamenii care au dat bani. Mai devreme sau mai târziu vor fi dezamăgiţi, cum am fost şi eu. Eu am trecut cu vederea multe din milă, dar anul trecut nu mai mai putut şi nu l-am mai primit la muncă”, a adăugat el.

Bătrânul din Brașov a mai lucrat și la alți oameni, dar a fost dat afară

„Mi-a spus odată că a avut un accident de maşină în tinereţe şi că s-a lovit la cap. Altă dată mi-a spus că a fost bătut şi a rămas cu probleme. Altă dată a spus că a fost atacat de un urs, s-a suit în copac ca să scape şi a căzut de acolo. Îmi aduc aminte o întâmplare ciudată. Eram pe câmp şi dintr-o dată îl văd că aruncă sapa şi fuge. Eu aveam o stupină în zonă şi am crezut să l-au atacat albinele. M-am uitat după roi, nu am văzut nimic. Am fugit după el şi mi-a spus că a văzut un submarin. M-am pus la mintea lui şi am întrebat ce culoare. Mi-a spus că alb, dar că a trecut. El are nevoie de ajutor, dar ajutor medical, care să îi trateze aceste probleme (….)

Acum vreo trei ani mi-a spus să strâng eu banii pe care îi primea. În toamnă i-am dat 8.000 de lei, Dumnezeu mi-a martor, pentru că a spus că merge acasă, la Focşani. După vreo săptămână, am mers la gară în Braşov, de unde aveam de luat un pachet. L-am găsit în acolo, în sala de aşteptare, şi nu mai avea niciun ban. Mi-a fost milă şi l-am luat acasă peste iarnă. Poate dacă scapă de băutură va face ceva cu viaţa lui. După ce a plecat de la mine, când am făcut curăţenie în grădină, am găsit zeci de sticle goale ascunse prin tot felul de colţuri. Eu îi doresc să îi dea Dumnezeu sănătate şi mi-aş dori să aud că a reuşit ceva. Trebuie însă supravegheat, pentru că dacă este singur şi are bani, îi bea”, a mai spus Jean Purice pentru sursa citată.

Ce cred localnicii

Localnicii din Stupini spun că le pare rău că bătrânul din Brașov a fost bătut, dar știu că bărbatul a fost urmărit de probleme. În ultimii ani, ei l-au văzut pe bătrân cum și-a băut toți banii câștigați. Potrivit localnicilor, el a fost dat afară de oricine l-a angajat, pentru că devenea recalcitrant atunci când se îmbăta.

„A păcălit o ţară întreagă. Ne pare rău că a fost bătut, că nimeni nu merită asta, dar până la vâsta lui putea să aibă ceva. Şi-a băut toţi banii. Când nu era aici dormea prin gară. Nu i-a păsat decât de băutură. Cu toţii avem bunici şi trebuie să ne îngrijim bătrânii”, a declarat o localnică.

Ce spune bătrânul din Brașov despre tinerii care l-au snopit în bătaie

Bătrânul din Brașov a fost bătut crunt sâmbătă noaptea într-un pasaj din Braşov. Motivul atacului este încă sub semnul întrebării. Dumitru Neculai este în continuare confuz și are mai multe variante privind motivul atacului.

El susține că îl cunoștea pe Ceplinsche Adrian, agresorul de 18 ani, cel care a fost și cel mai violent dintre cei doi. Bătrânul a mărturisit că au mai lucrat împreună și că a mai fost bătut de el. El susține că i-a dat împrumut 80 de lei și că nu i-a mai primit înapoi.

„Era duşmănos că eu lucrez şi el nu lucra nicăieri. El umbla «la bunica», adică la container, aşa spunem noi, şi eu lucram şi luam sâmbăta 300-400 de lei. A venit odată la mine în cort şi m-a bătut. Acum m-a bătat la un subsolul undeva nu îmi aduc bine aminte. I-am dat 80 de lei împrumut şi nu i-am mai văzut nici în ziua de astăzi”, a povestit Dumitru Neculai.

Inițial, bătrânul din Brașov a spus că lucra la unul dintre agresori şi a fost bătut pentru că şi-a cerut banii. Totodată, el a mai spus că a fost şi jefuit și că avea la el 5.000 de lei din vânzarea unui teren.