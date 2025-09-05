Băutura care îți rărește părul. Ce să scoți din dietă pentru a nu ajunge la suplimente

Pierderea sau subțierea părului este una dintre cele mai întâlnite preocupări estetice și medicale, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. În mod obișnuit, soluțiile la care apelăm sunt șampoanele speciale, tratamentele locale ori suplimentele alimentare, însă de multe ori factorii reali care influențează sănătatea părului se ascund în rutina noastră zilnică, potrivit CSID.

Un studiu amplu vine acum cu o perspectivă surprinzătoare: nu doar produsele cosmetice sau predispoziția genetică joacă un rol important, ci chiar și băuturile pe care le consumăm zi de zi. Cercetarea a reunit peste 61.000 de participanți și a integrat concluziile din 17 studii anterioare, oferind o imagine mult mai clară asupra relației dintre obiceiurile alimentare și calitatea firului de păr.

Rezultatele atrag atenția asupra faptului că lichidele pe care le alegem, fie că vorbim de cafea, băuturi carbogazoase, alcool sau ceaiuri, pot influența în mod direct rezistența, densitatea și aspectul părului. Cu alte cuvinte, sănătatea podoabei capilare nu depinde doar de tratamente externe, ci și de deciziile pe care le luăm atunci când ne umplem paharul.

