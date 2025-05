Beinur nu lasă garda jos! Vești proaste pentru Alex Bodi: „Eu i-am spus că el e cum...”

A fost scandal mare între Alex Bodi și Nuredin Beinur. Recent, cei care altă dată erau prieteni și-au scos săbiile din teacă și au pornit un război de zile mari, unul împotriva celuilalt. S-a lăsat cu declarații grele, cu acuzații serioase, a fost o adevărată desfășurare de forțe din partea ambilor, însă acum pare că lucrurile se liniștesc, cel puțin în una din tabere. După întreaga răfuială, Alex Bodi s-a dat un pas în spate, și-a cerut scuze, însă Nuredin Beinur pare că nu e dispus să facă același lucru.

Deși spiritele s-au mai liniștit între Alex Bodi și Nuredin Beinur, cei doi sunt departe de o împăcare, iar de reluatul relației de prietenie pare că nici nu poate să mai fie vorba. După un scandal de zile mari, în care ambii și-au vărsat of-ul spunându-și partea de adevăr, apele s-au mai liniștit. Însă, asta nu înseamnă că problemele sau risipit, iar Nuredin Beinur nu lasă garda jos.

Așa cum spuneam, Alex Bodi și Nuredin Beinur au fost protagoniștii celui mai recent scandal. Deși liniștea s-a așternut pare că războiul nu se încheie. După ce ambii au făcut demonstrații de forță, Alex Bodi a fost primul care a făcut un pas în spate și a vrut să pună punct întregului conflict, cerându-și scuze pentru cele întâmplate.

Pe de cealaltă parte, Nuredin Beinur nu lasă garda jos. Deși la rândul lui admite că regretă faptul că s-a ajuns la un conflict de proporții, acesta spune că el nu are de ce să își ceară iertare. Din punctul lui de vedere, întreaga situație s-ar fi putut rezolva fără ceartă și nu el a inițiat scandalul.

Așa că deși regretă întreg conflictul, Nuredin Beinur nu are păreri de rău în ceea ce îl privește pe Alex Bodi și nu consideră că ar trebui să facă un pas spre împăcare sau să își ceară scuze. Acesta rămâne pe poziții, spune că el doar s-a apărat, iar pentru magnitudinea întregii situații dă vina doar pe cel care i-a fost prieten.

„Îmi pare rău că s-a întâmplat lucrul ăsta, dar văzând părinții lui, copiii lui, îmi pare rău (…) Nu îmi cer iertare eu în fața lui. Prima dată, eu mi-am cerut scuze în fața familiei, eu care i-am cunoscut părinții, copiii (…)

Eu l-am considerat copilul meu, eu i-am spus că el e cum eram eu când eram tânăr, eu chiar mă mândream cu el ca un prieten. Eu nu îmi cer iertare, nu eu am început conflictul ăsta, nu eu am început cu TikTok, nu eu am început cu ziarele (…) Eu doar m-am apărat”, a declarat Nuredin Beinur, la „Un show păcătos”.