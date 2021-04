Bia Khalifa, imagini șocante. S-a pozat goală pușcă și și-a etalat formele, fără reținere. Atenție, cardiaci: s-a văzut tot! FOTO

Face ce face și șochează din nou! Bia Khalifa nu are niciun fel de reținere să se afișeze goală, dar de această dată a arătat totul. Fosta iubită a lui Dani Mocanu s-a pozat în oglindă în „costumul Evei” și a încins imaginația bărbaților.

Pe contul ei de Instagram, Bia Khalifa le-a făcut o mare bucurie bărbaților care o urmăresc. Fără rețineri, blondina a postat 2 fotografii super indecente în care arată absolut tot. Și când spunem tot, păi tot este!

Complet dezbrăcată, Bia și-a scos fundulețul la înaintare și și-a acoperit sânii cu mâna, pentru un plus de…decență. Văzând imaginile XXX, internauții au reacționat pe măsură și i-au lăsat fostei concurente de la iUmor numeroase comentarii, care mai de care mai deocheate.

„Măcar ea nu-și editează corpul în poze / Mamăăăăă / Te ador / Ce bună ești, Bianca / Vezi sa nu ajungi menajera pe la Berlin 😂😂😂Daca vrei te iau eu la Amsterdam (măcar e legal) / Când te uiți în oglindă, te-ai freca singură” sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Bia Khalifa, la imaginile cu pricina.

Un internaut mai curajos a criticat-o pe blondină, legându-se de aspectul său. „Spui că ești lumânare de botez la corp” i-a scris acesta. Bia Khalifa a reacționat imediat și l-a jignit și ea, la rândul ei, pe răutăcios.

„Tu zici că ești preșul de la intrare” i-a răspuns aceasta, iritată.

Bia Khalifa și-a publicat tarifele pentru promovarea pe Instagram

Nu, nu este vorba despre anumite fierbinți partide de sex, ci despre postările pe care Bia Khalifa le va face la cerere pe social media. Acestea sunt: “Promovare pe Story / Da. If you have the cash ready (n.r.: Dacă ai banii pregătiți) 🙂 / Story cu Swipe Up – 50 € / Postare pe feed – 100 € / Postare + Story cu Swipe Up – 130 €”.

Recent, ea și-a făcut câteva fotografii în timp ce era topless, iar unii dintre internauți au criticat-o. Pe de altă parte, alții au complimentat-o și unul dintre fani i-a spus că seamănă cu o celebră actriță din lumea filmelor pentru adulți.

“Mia Khalifa după ce numai face filme porno”, “Orice fraier cu like-uri crede că are respect”, “Ești atât de frumoasă!”, “Rămâi cea mai HOT de aici”, “Un film porno pe când?” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea controversatei blondine.

Sursă foto: Instagram