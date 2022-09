Bia Khalifa s-a îndrăgostit de Giani Kiriță la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Cum l-a poreclit

Bia Khalifa (21 de ani) a pus ochii pe Giani Kiriță (45 de ani). Blondina și-a declarat iubirea pentru fotbalist chiar la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Adela Popescu a demascat sentimentele cântăreței, după ce a făcut un gest inedit în fața tuturor.

Înaintea unei competiții din cadrul emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Bianca Niculai, cunoscută ca Bia Khalifa, a venit cu numele fotbalistului scris pe piept. Creatoarea de conținut pentru adulți a scris „Giani Kiriță” pe o bucată de hârtie, pe care a lipit-o de bustiera sa.

Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii, nu a putut trece cu vederea gestul blondinei și a întrebat-o ce semnificație are. Cu acest prilej, Bia Khalifa și-a declarat iubirea pentru Giani Kiriță în fața tuturor.

„Da, îl iubesc așa ca persoană. E de treabă (…) Deja vorbește ca mine. Mai are puțin și face ce zic eu”, a spus Bia Khalifa. (CITEȘTE ȘI: Ce salariu încasează Bia Khalifa de la Pro TV pentru ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”? Din ce face bani frumoşi blondina)

Ce poreclă i-a dat Bia Khalifa lui Giani Kiriță: „Habar nu are pentru ce e folosit cuvântul”

Creatoarea de conținut pentru adulți nu se ascunde de camerele de filmat. Dezinvoltă din fire, s-a „dezbrăcat” de emoție și le-a spus tuturor cum îl strigă pe fotbalist.

„Îmi place de el, e așa rebel, vrea să câștige mereu. Of, Doamne, în fața mea nu are cum să câștige. Îi spun „daddy”. Habar nu are pentru ce e folosit cuvântul „daddy”, dar va afla curând”, a adăugat blondina.

Giani Kiriță pare să nu fie deloc străin de sentimentele pe care le nutrește Biei Khalifa pentru el. Fotbalistul chiar a confirmat că știe cum este poreclit, dar o vede pe blondină ca pe o fiică. Dat fiind faptul că Roxana, fata cea mare a lui Giani, are doar 23 de ani, nu este de mirare.

„Da (știam de dragostea asta ascunsă, n.r.) pentru că am vorbit cu Bia și am stat foarte mult. Ea e ca fata mea și îi dau sfaturi mereu”, a spus fotbalistul. (CITEȘTE ȘI: ”E nebună! Bine, măcar, că vrea să fie femeie!” Tudor Sișu face dezvăluiri uluitoare despre relația cu Bia Khalifa)