Bianca, ai aflat? Câte mașini are Mattia, ispita de la Insula iubirii 2025, de fapt

Mattia, unul dintre cei mai cunoscuți foști concurenți din emisiunea „Insula Iubirii”, a revenit recent în atenția publicului, după o apariție televizată unde a vorbit despre stilul său de viață și despre pasiunea care îl definește de ani buni: automobilele. Acesta a dezvăluit detalii mai puțin știute despre hobby-ul său, dar și despre numărul impresionant de mașini pe care le are în garaj.

Deși imaginea lui publică a fost asociată în primul rând cu rolul de ispită, care i-a adus notorietatea și simpatia telespectatorilor, Mattia și-a construit în timp un profil aparte, prezentându-se ca un bărbat energic, carismatic și cu o pasiune autentică pentru condus. Nu este vorba doar despre simpla deținere de autoturisme, ci despre o adevărată relație cu acestea, despre dorința de a le testa, de a le împinge la limită și de a le integra în viața de zi cu zi.

Câte mașini are Mattia

Un alt detaliu interesant legat de acest subiect a apărut chiar în timpul filmărilor de la „Insula Iubirii”. Bianca, concurenta de care Mattia s-a apropiat pe parcursul emisiunii, a fost la un moment dat curioasă să afle ce mașină conduce ispita. Răspunsul acestuia a fost unul surprinzător: nu o singură mașină, ci mai multe. Reacția tinerei a fost pe măsură, aceasta izbucnind în râs, semn că nu se aștepta la o asemenea dezvăluire.

Tânărul deține nu mai puțin de șase mașini, fiecare aleasă și păstrată din pură pasiune. Spre deosebire de imaginea pe care mulți ar fi tentați să o creeze în jurul acestui detaliu, Mattia nu privește automobilele ca pe un simbol de statut sau ca pe un element de afișat în viața socială. Din contră, preferă să le considere o bucurie personală, un hobby pe care îl cultivă discret și cu respect pentru ceea ce înseamnă performanță și experiență la volan.

„Câte mașini am? Sincer, nu cred că ăsta este un atu. E important ceea ce ești, nu? Omul face banii, banii nu fac omul. (…) Nu am zis niciodată nici pe insulă despre mașinile mele. (…) 6 mașini. Nu sunt așa de scumpe. Este o pasiune. Mașinile sunt o pasiune. Nu le-am luat ca să mă duc să le arăt când beau cafea. Mie îmi place să le conduc, să le duc la limită.”, a transmis Mattia la Știrile Antena Stars.

Nu toate automobilele sunt de lux și nici nu se remarcă prin valori amețitoare pe piața auto, însă fiecare dintre ele are o semnificație aparte pentru proprietar.

Totuși, nu toate experiențele legate de această pasiune au fost fericite. Recent, unul dintre autoturismele sale a fost serios avariat într-un accident rutier. Evenimentul a avut loc în trafic, după ce un alt șofer nu a respectat regulile de circulație. Din fericire, incidentul nu a avut urmări grave asupra persoanelor implicate.

