Bianca Drăgușanu a ajuns din nou pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a fost supusă vedeta

O nouă zi, o nouă intervenție! Bianca Drăgușanu vrea cu ardoare să atingă perfecțiunea, așa că a dat iar o fugă în cabinetul medicului estetician.

Fosta prezentatoare de la Kanal D se tunează din nou! După ce și-a operat nasul, Bianca Drăgușanu și-a făcut o reconturare mandibulară pentru a-și armoniza mai mult trăsăturile. Iar, acum, a decis să-și mai facă câteva intervenții. (VEZI ȘI: MESAJUL RADICAL AL BIANCĂI IORDACHE PENTRU BIANCA DRĂGUȘANU. DANSATOAREA ÎL APĂRĂ PE ALEX BODI)

A mărturisit că nu poate să stea mult departe de cabinetul medicului estetician, iar de această dată și-a pus acid hialuronic în buze și botox în frunte pentru a-și estompa ridurile.

”A început vara și mai de făcut chestii la fața mea, vreau să fiu perfectă. Pe mine nu mă supără nimic, dar cred că se poate și mai bine de atât. Astăzi am nevoie să-mi fac buzele pentru că am stat cuminte atâtea luni, am spus că o să le topesc și că o să le fac în iarnă pe la început. Pe aici, pe la mandibulă, mai am ceva și botoxul aici în frunte”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina sa de Instagram. Apoi, Bianca le-a mărturisit fanilor că se gândește serios să-și schimbe și implanturile mamare.

Bianca Drăgușanu și-a dus sora și mama la estetician

În ciuda faptului că unii o critică dur pentru aspectul ”de plastic”, vedeta este mulțumită de rezultate și nu ascultă de gurile rele. Fosta prezentatoare de la Kanal D și-a convins chiar și sora să treacă pragul medicului estetician.

Oana și-a injectat acid în buze și botox pentru a estompa ridurile. Ulterior, și mama celor două s-a lăsat pe mâna medicului, pentru a o întineri cu câțiva ani.(VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI GABI BĂDĂLĂU, PROBLEME ÎN PARADIS? CE A POSTAT BLONDINA)