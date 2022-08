Bianca Drăgușanu a ”disciplinat-o” pe Andreea Tonciu: ”Reginele nu se luptă pentru bani, sclavii, da!”

„Război” între Andreea Tonciu și Bianca Drăgușanu! Cele două dive au fost la un pas să se lupte în ringul MMA, dar Tonciu a cerut o sumă foarte mare. Bianca este de părere că bruneta a cerut acești bani tocmai pentru a evita confruntarea cu ea. CANCAN.RO a discutat cu Bianca Drăgușanu despre subiect, în exclusivitate.

Gala MMA din această toamnă ar urma să aducă în fața fanilor și altfel de vedete, nu doar sportivi de performanță. După ce gala din primăvară a înregistrat un succes considerabil, organizatorii vor să dea lovitura și de data aceasta. Printre vedetele care se vor duela în ring se regăsesc Zanni, fostul câștigător Survivor 2021, What’s Up și Marius Crăciun.

„Lovitura de grație” s-ar fi dorit a fi meciul dintre Bianca Drăgușanu și Andreea Tonciu, dar lucrurile nu sunt atât de simple.

Tonciu a spus că nu crede că Bianca se va lupta cu ea pentru că are prea multe operații, iar din acest motiv, Bianca a luat foc: „Eu cred că ea a cerut banii ăștia (100.000 de euro este suma vehiculată – n.r.), dar nu cred că-i va da cineva banii ăștia.

Este și asta o tactică să ceri o sumă pe care știi că nu ți-o va da nimeni, justificând astfel că nu ți-o va da nimeni și să nu te lupți”.

„Reginele nu se luptă pentru bani, sclavii da”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit detalii din cadrul negocierilor cu organizatorii: ”Da, am discutat cu organizatorii, dar eu nu am dat nici un răspuns deocamdată că dacă Andreea Tonciu ar fi fost în stare să ceară 100.000 de euro la gala asta, eu aș fi cerut un milion. Eu nu am semnat nici un contract, nu m-am angajat în nici o luptă, nici o gală, ci a fost doar o discuție.

Ea nu are cum să spună că ea vrut cu mine, dimpotrivă, când eu am propus 10 persoane cu care vreau să mă lupt, prima pe listă a fost ea și ea a refuzat și ea a zis că nu vrea să se lupte cu mine și nu crede că o să mă lupt cu ea pentru că eu am prea multe operații estetice.

În continuare, diva consideră că este o regină, iar pentru bani se luptă sclavii: Ea obosește și când urcă scările, nu are cum să mă aleagă pe mine. Eu sunt atât de norocoasă încât practic sportul ăsta de box și MMA și sporturi de astea de contact de mai mulți ani și le fac de plăcere.

Dacă ar fi să mă lupt vreodată cu cineva, în cuvinte, în atitudini și în aptitudini ar fi să o fac din plăcere, nu o fac pentru bani, că eu fac bani singură fără să fie nevoie să mă lupt că eu sunt o regină. Reginele nu se luptă pentru bani, sclavii da”, a adăugat Bianca Drăgușanu.

Organizatorii MMA au refuzat oferta Andreei Tonciu

Ringul ar fi luat cu asalt de Andreea Tonciu, doar cu condiția de care v-am spus mai devreme. Organizatorii MMA nu au vrut să audă de această sumă extrem de mare, motiv pentru care au refuzat oferta Andreei, iar meciul de la care aveau așteptarea că va rupe orice audiență s-a dovedit a fi un „vis”. Acum își pun speranțele în concurenții de care v-am amintit mai devreme, mai ales că sunt niște personalități puternice care sunt gata să facă față noilor provocări.

