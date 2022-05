Giani Kiriță și Andi Constantin au fost adversari în cușca de MMA, la evenimentul anului în sporturile de contact. Fostul căpitan dinamovist l-a făcut K.O. pe „Burlac”, iar CANCAN.RO a fost de față. Ce vorbe și-au aruncat cei doi „masculi” înainte de a-și da pumni și picioare, dar și cum comentaeză Andi eșecul aflați, în exclusivitate, de la noi.

La cei 45 de ani, Giani Kiriță a intrat în cușcă și a demonstrat, dacă mai era nevoie, că spiritul de luptător nu l-a părăsit.

L-a făcut K.O. pe Andi Constantin fără prea multe probleme, exact așa cum ne-a declarat înainte de partidă: „Sunt degajat, dar, în același timp, sunt și foarte concentrat. Eu, având experiența meciurilor de fotbal, sunt cam la fel, doar că la fel la modul de vestiar și de meci și pregătire înainte de meci.

Mi-am ieșit cu totul, îți dai seama! Înainte-mi puneam bandaje la glezne, acum îmi pun la mâini. E foarte bine pentru mine, pentru că de-asta am acceptat provocarea asta, să fie ceva nou în viața mea. (…) Noi dăm bătaie, nu luăm bătaie!”

Andi Constantin, înainte de luptă: „Nu sunt deloc anxios!”

Cu doar câteva minute înainte de a fi prezentat în ring, „Burlacul” dezvăluia că Giani Kiriță nu-l sperie. Nimic din comportamentul sau atitudinea afișate de fostul căpitan dinamovist nu-i provoca anxietate, iar pregătirea i se părea suficientă pentru a-i face față: „M-am pregătit mult și nu sunt deloc anxios. În plus, toată experiența e un plus, indiferent de finalitatea acestui meci. Eu am crescut, am învățat și, cu siguranță, atunci când depui muncă ești și răsplătit și cred că asta se va întâmpla și în seara asta”.

În a doua repriză, Giani Kiriță l-a făcut K.O. pe Andi Constantin!

Fostul căpitan dinamovist l-a doborât pe „Burlac” în repriza a doua, cu 2:45 rămase pe ceas. Înghesuit de Andi, Giani a reușit să trimită un croșeu devastator, apoi s-a năpustit asupra adversarului său, întins pe podea. I-a aplicat și acolo două lovituri, înainte ca arbitrul să-l îndepărteze și să pună capăt luptei.

După luptă, Giani Kiriță și-a dezvăluit tactica: „Am spus-o și acolo, sus, în cușcă, cred că ți-am spus-o și ție înainte, este o muncă de peste două luni și ceva, cu antrenamente foarte grele.

Și-a spus cuvântul faptul că sunt sportiv de performanță, știu să-mi gestionez emoțiile. Eu am avut o tactică bine pusă la punct cu Ionuț, Pitbullul, și m-am ținut de ea, drept dovadă rezultatele au fost cele pe care le-ați văzut acolo.

Eu special am ales un băiat mai tânăr ca mine, pregătit, cum a zis el, campion la fitness, pentru că eu știam … Eu am spate, sunt trecut prin flăcările iadului.

Nu am zis nici pe la TV că m-am bătut, am lăsat-o așa, înțelegi?! Și, s-a văzut în ring cine are inimă, cine-i pregătit pentru bătaie”.

În plus, fostul dinamovist a recunoscut că nu i-a fost milă când și-a văzut adversarul pus la pământ: „Aici, în cușcă, nu trebuie să ai milă de absolut nimeni. Pentru că, odată intrat acolo, și el vrea să-ți dea K.O, dar asta-i frumusețea acestui sport. Asta înseamnă să ai curaj, să fii bărbat, să accepți un sport de contact”

Andi Constatin: „Nu caut scuze, Doamne ferește!”

De cealaltă parte, Andi Constantin a invocat problemele de sănătate cu care s-a confruntat înainte de partidă: „La un antrenament de brazilian jiu jitsu, acum trei săptămâni, am făcut un sparring cu un partener și mi-a făcut o proiectare și când am aterizat a făcut poc ligamentul. Am fost la Urgențe în ziua respectivă, oamenii de acolo mi l-au pus în gips și mi-au zis să stau vreo patru săptămâni eu el.

Nu caut scuze, Doamne ferește! Dar poate asta e lecția mea, să învăț că totul are o limită. Poate psihicul duce, dar corpul are o limită, sau, poate, nu am fost pregătit îndeajuns să fac față acestui efort.

Eu, practic, am început antrenamentele acum trei zile și, poate, asta a fost greșeala mea să cred că se mănâncă pe pâine sportul ăsta și pot să-i fac față și-n condițiile-n care stau trei săptămâni pe pauză”

Lăsând lamentările la o parte, înainte de a-și felicita adversarul pentru meciul câștigat, Andi Constantin i-a promis revanșa.

„Revanșa va fi și, cu siguranță, din punctul meu de vedere, cred că se va termina altfel. Dar hai mai bine să așteptăm… am mai vorbit. Stai să vedem exact ce rezultate am de la RMN, să vedem ce se întâmplă cu glezna”, a conchis „Burlacul”.

