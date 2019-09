Bianca Drăgușanu a luat o decizie colosală care îi schimbă viața! NU s-a ascuns și a făcut totul public

În urmă cu câteva ore, Bianca Drăgușanu a luat o decizie colosală care îi schimbă viața. Fosta prezentatoare de la Kanal D nu s-a ascuns și a făcut totul public, iar apropiații, dar și fanii săi au fost destul de surprinși de hotărârea ei. În urmă cu patru zile, vedeta i-a organizat o petrecere de fițe fiicei sale pe care o are cu Victor Slav: Sofia Natalia a împlinit trei anișori.

Bianca Drăgușanu a luat o decizie colosală care îi schimbă viața

Bianca Drăgușanu și-a schimbat astăzi numele pe contul său oficial de Instagram. Astfel, toți cei care vor intra acum pe pagina ei, vor vedea atât felul în care poate fi găsită pe celebra rețea de socializare – biancadragusanu18 –, dar și faptul că ea a luat și în viața virtuală numele de familie al actualului ei soț, nu doar în viața reală. La scurt timp după ce a făcut aceste modificări, pe care le puteți vedea și în galeria foto a articolului, ea a urcat pe Instagram o poză în care apare într-o ținută neagră, iar în dreptul imaginii, a scris un mesaj în limba engleză. Printre cei care i-au dat like la această postare se numără și partenerul ei de viață.

“The point of power is always the present moment. Today. Now. #blessed #love #mondaymotivation #streetstyle #fashion #outfits #autumnoutfit (…) (n.r.: Esența puterii este întotdeauna momentul prezent. Azi. Acum. #binecuvântată #iubire #motivațiadeluni #stildestradă #modă #outfit #outfitdetoamnă)”, a scris fosta prezentatoare TV în dreptul celei mai recente poze făcută publică pe contul său de Instagram.

Această schimbare din viața vedetei vine la doar patru zile după ce ea a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale. Sofia Natalia Slav a împlinit trei ani, iar la petrecerea care a fost pregătită special pentru ea au participat atât tatăl biologic, Victor Slav, dar și cel vitreg, respectiv actualul soț al Biancăi Drăgușanu.

