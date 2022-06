Bianca Drăguşanu a refuzat să participe la Survivor România! Motivul e fabulos: nu poate trăi fără acest aliment

Deși acum a devenit modelul multor femei și se poate mândri cu un corp sculptat, Bianca Drăgușanu are anumite slăbiciuni atunci când aduce în discuție planul său alimentar. S-a alfat motivul pentru care iubita lui Gabi Bădălău a refuzat să participe la Survivor România. Nu poate trăi fără acest aliment!

Nu știe cum a trăit până acum 5 ani fără să consume acest aliment, însă acum a ajuns la conluzia că ar mai putea renunța al el. Este vorba despre cafea, cea care îi reglează tensiunea arterială și cea fără de care nu ar putea ”funcționa” în parametri normali.

Bianca Drăguşanu a refuzat să participe la Survivor România

Bianca Dăgușanu a declarat că nu a fost o mare consumatoare de cafea, însă acum nu se mai poate lipsi de ea, cafeaua fiind pentru ea un aliment de bază, fără de care nu ar putea să trăiască:

„Alimentul la care nu aș putea renunța este cafeaua. Am descoperit-o de vreo cinci ani, până atunci nu eram băutoare de cafea. Dar îmi cere corpul, pentru că am tensiunea mică uneori și se reglează din cafea. Simt eu că e un aliment la care nu aș putea renunța.

Totodată, restricționarea accesului la cafea a făcut-o să refuze participarea în reality show-ul ”Survivor România”, acolo unde nu poate fi vorba de mâncat, da păi de băut cafea:

Tocmai acesta este motivul pentru care nu am acceptat să plec în emisiuni gen „Survivor’ sau alte emisiuni de tip reality show în care nu puteam avea acces la cafea. Recunosc că poate a creat un fel de dependență, dar nu o consider așa, aș putea să renunț la ea dacă mi-aș pune asta în minte, dar o consider un aliment de bază”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spectacola.ro

Cât despre felul de mâncare pe care îl adoră, Bianca Drăgușanu se declară fan șaorma cu de toate. Bine, nu chiar de toate și asta pentru că este atentă la anumite combinații alimentare în așa fel încât siluetă să nu aibă de suferit:

”Șaorma cu de toate, mai puțin ceapă (n.r. râde). Eu mă pot adapta, în funcție de buget și de timp. Dar dacă sunt pe fugă, îmi iau o șaorma la farfurie, fără ceapă, fără cartofi și fără lipie”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.