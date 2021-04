Bianca Drăgușanu îi atacă, încă o dată, pe influencerii din România care încearcă să facă bani pe rețelele de socializare, promovând diverse produse.

Vedeta a dezvăluit că dacă persoanele care au foarte puțini urmăritori vor să facă reclamă cer companiilor să primească gratuit produsele pentru a le posta pe paginile.

Ca să argumenteze teoria, Bianca dat exemplu de un influncer care a cerut un tort gratuit, cu toate că numărul de urmăritori a fost extrem de mic.

„Mă amuzam cu fiica de ce pretenții poate să aibă unii , la 3000 de followers, vor moca tort. Cum să ceri tu tort moca..serios?”, a spus fosta soție a lui Alex Bodi, conform Spynews.ro.

Cât câștigă Bianca Drăgușanu din Instagram

Mai demult, Bianca dezvăluia, potrivit aceleiași surse, câți bani câștigă, doar din pagina de Instagram. „Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă.

10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, spunea vedeta, pentru aceeași sursa.

Pe lângă asta, să nu uităm că Bianca Drăgușanu este o mare pasionată de modă și deține o afacere cu haine unicat croite la indicațiile ei, din care de asemenea câștigă sume mari de bani.