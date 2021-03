Bianca Drăgușanu, despre relația cu Gabi Bădălău: „Sunt tratată ca o regină”

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău formează cel mai nou cuplu monden, iar diva avea să spună adevărul despre relația pe care o are după despărțirea de Alex Bodi.

Bianca avea să dezvăluie ce se întâmplă între ea și fiul de milionar, dar avea să comenteze și imaginile surprinse cu el la petreceri, într-un interviu la Antena Stars. „Eu sunt foarte sigură pe mine, nu pot fi sigură pe altcineva. Am ieșit la masă, a ieșit și el într-o altă seară cu fetele și băieții. Până nu ajungem la starea civilă, nimic nu este sigur. Și dacă era soțul meu avea voie să petreacă. Este o prostie să îngrădești pe cineva în acțiunile lui. I-am dat eu voie, i-am făcut dezlegare”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU VA AVEA O SURPRIZĂ! CÂT DE BOGAT ESTE, DE FAPT, GABI BĂDĂLĂU)

Bianca Drăgușanu, despre reația cu Gabi Bădălău: „Sunt tratată ca o regină”

Fosta prezentatoare se declară o femeie fericită și implinită, iar relația nouă pe care o are o duce în al nouălea cer. Spune că este tratată precum o regină de Gabi Bădălău. „Suntem 2 oameni maturi și cred că e mai normal să nu dau detalii despre anumite lucruri. Viața este imprevizibilă. Starea mea actuală este cea pe care o vezi. Sunt fericită, implinită. Nu sunt singură, evident. Îmi place treaba asta cu du-te vino. El este un om foarte frumos. Despre noi nu aș avea ce să zic pentru că nu este cazul și nici momentul. De multe ori mă calmează, de multe ori nu. Este foarte diferit și este foarte inteligent, este foarte înțelegător. Este un om cu care îmi place să petrec timpul. Ar fi prea devreme să existe un inel, dar nu cred că ar fi contextul potrivit. Totul este posibil. A treia oară când o să mă mărit o să fie cu noroc!”, a mai spus vedeta. (NU RATA: BIANCA DRĂGUȘANU, MĂRȚIȘOR CU ÎNTÂRZIERE DE LA GABI BĂDĂLĂU: “N-AM SPUS CE AM SIMȚIT DE-ATÂTEA ORI”. DIVA S-A BUCURAT DIN TOATĂ INIMA CÂND L-A VĂZUT)

Altfel, Bianca Drăgușanu și-a surprins apropiații și fanii, după ce a ales să publice imagini înregistrate chiar de ea în timp ce se răsfăța cu o baie demnă de o regină, așa cum s-a autointitulat. După cum puteți vedea în galeria foto a articolului, pe Instagram Stories, diva a urcat două video-uri diferite față de cel pus pe contul de TikTok. “You worth it girl! Today is your day to shine (n.r.: Meriți asta, fată! Astăzi este ziua ta să strălucești!). Să te răsfeți cu bijuterii prețioase este o extravaganță de care meriți să te bucuri. Ești puternică, ești mamă, ești femeie de afaceri și faci asta în fiecare zi cu eleganță și grație! Strălucesti în orice moment și asta te ajută să reușești! (…)”, a scris vedeta pe Instagram.