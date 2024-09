Bianca Drăgușanu, foc și pară în prima zi de școală a Sofiei. Cum a decurs revederea cu Victor Slav, de fapt

Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au însoțit fetița în prima zi de școală. Micuța Sofia este în clasa a II-a acum, fiind gata de un nou an școlar. Aștepta cu sufletul la gură să înceapă școală și să se revadă cu ai ei colegi. Deși sunt despărțiți, părinții ei i-au fost alături ca de fiecare dată. Vedeta a fost prezentă în ziua cea mare a Sofiei, la fel și fostul ei soț. Totuși, ceva a călcat-o pe nervi pe fosta prezentatoare de televiziune. Din ce cauză s-a enervat teribil?

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au fost prezenți în prima zi de școală a fiicei lor. Vedeta și fostul ei soț au ținut să-i fie alături Sofiei, la început de clasa a II-a. Cei doi au imortalizat momentul fericit și au postat imaginile, separat, pe rețelele de socializare. Comentariile pline de laudă și apreciere au început să curgă la adresa celor trei, însă au existat și câteva mesaje care au enervat-o la culme pe Bianca Drăgușanu. Vedeta a răbufnit, după ce micuța Sofia a fost jignită gratuit de către niște necunoscuți.

CITEȘTE ȘI: Fiica Biancăi Drăgușanu, mini-divă în prima zi de școală. Cum a apărut Sofia la festivitatea de premiere

Apoi, prima zi de școală nu mi-a plăcut așa mult căci am făcut trei kilometri în 40 de minute. Am și zis că dacă luam vreo trotinetă electrică, doar că la mine nu prea găsesc din acelea care se închiriază, aș fi ajuns mai repede la școală. Dar am spus că de la anul îi iau fetei mele o trotinetă și se duce singură cu ea la școală (n. red.: râde și glumește)”, a dezvăluit vedeta, potrivit Fanatik .

CITEȘTE ȘI: Din ce a ajuns să trăiască Victor Slav, după ce s-a retras din televiziune. Ce face pentru bani concurentul Asia Express 2024

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au rămas în relații bune după divorț, de dragul fiicei lor. La evenimentele care o implică pe Sofia, cei doi sunt nelipsiți. Vedeta a dezvăluit că întâlnirea cu fostul soț a decurs foarte bine.

„Da, a fost și Victor. El a fost și anul trecut. Doar e taică-su. A adus flori, a fost totul ok. Plus că anul ăsta eu pe Sofia nici nu mai trebuia s-o trezesc. Era deja pregătită, dornică și gata de școală. Încă nu am primit nici măcar un orar legat de cum va fi anul ăsta pentru ea. Nu am venit doar cu Sofia, a venit și câinele meu, Mango”, a mai spus Bianca Drăgușanu.