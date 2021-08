Bianca Drăgușanu, imagine de infarct! Cum s-a fotografiat vedeta

Bianca Drăgușanu a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a fost prinsă de un echipaj de poliție depășind o coloană de mașini care așteptau la semafor.

Însă, se pare că blonda s-a împăcat cu ideea faptului că a rămas pieton pentru o lună, iar acum se relaxează! În urmă cu câteva ore, Bianca Drăgușanu a postat o fotografie pe constul său de Instagram, în care le arată fanilor cât de bine se simte și cum se relaxează… în cadă! Fotografia este alb-negru, iar Bianca are părul înfășurat într-un prosop, în timp ce corpul ei este acoperit de spumă. În mână are un pahar de șampanie, semn că se simte bine și este extrem de relaxată.

Însă, dacă acum este încântată de corpul ei, în urmă cu ceva ani, Bianca făcea eforturi pentru a arăta bine.

Bianca Drăgușanu s-a înfometat pentru a slăbi 16 kilograme

În trecut, Bianca Drăgușanu a făcut o greșeală care ar fi putut să o coste sănătatea. Înfometându-se, aceasta a slăbit 16 kilograme. Decizia pe care a luat-o la vremea respectivă nu a fost tocmai în regulă pentru sănătate.

„Am 1,80 metri înălţime şi 62 kg greutate. S-a speculat mult şi aiurea pe tema greutăţii mele, aşa că mai bine lămuresc eu lucrurile. Da, am avut şi 78 kg, Tot aşa cum am avut şi 54! Dar, de o bună bucată de vreme, stau constant la 62 kg care, cred eu, e greutatea care mă prinde cel mai bine. Am slăbit 16 kilograme făcând foamea! Sau, daca vrei, cu voinţă! Asta a fost dieta mea specială. Câteva săptămâni nu am mancat decât o singură masă pe zi şi aia uşoara şi întotdeauna înainte de ora 12 ziua. Cine rezistă la regimul ăsta deloc sofisticat, sigur slăbeşte”, spunea ea într-un interviu.

Sursa foto: Instagram Bianca Dragusanu, Arhiva Cancan