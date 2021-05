Bianca Drăgușanu, îngrijorată până peste cap. Fiica vedetei are probleme de sănătate: „Aștept rezultatele analizelor”

Bianca Drăgușanu a lăsat toate speculațiile și problemele din viața amoroasă, căci vedeta se confruntă cu adevărate neplăceri. Mai exact, fiica blondinei, Sofia, are o tuse puternică ce nu vrea să treacă, motiv pentru care Bianca a luat măsuri și a dus-o rapid pe cea mică la doctor.

Bianca Drăgușanu a mers recent la medic cu fiica sa, după ce micuța Sofia a început să tușească puternic. Pentru că este o mamă grijulie, blondina a lăsat în spate tot ce ține de viața ei amoroasă și și-a concentrat atenția pe sănătatea fiicei sale.

Pentru fanatik.ro, Bianca a declarat că așteaptă rezultatul analizelor pentru a afla ce diagnostic i-au pus medicii, fiicei sale.

”Nu știu ce să mai fac. De o lună tușește fără oprire, am fost la medici, am făcut analize, am făcut teste de alergii…. Din păcate, Sofia nici nu mai poate să doarmă, tușește, săraca, toată noaptea. Încercăm să o tratăm cum au zis medicii, cu aerosoli, dar nu îi mai trece, sunt foarte îngrijorată din acest motiv.

Astea sunt probleme, nu tot felul de discuții și tot felul de speculații cu privire la viața mea. Acum, singura mea preocupare este fetița mea, asta e ceea ce mă interesează. Aștept rezultatele analizelor să vedem ce diagnostic i se va pune, să vedem cum tratăm această tuse care îi dă dureri de cap Sofiei. Altceva, sincer, nu mă prea interesează” a spus Bianca, pentru sursa citată.