Nu mai e un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu i-a picat cu tronc faimosului creator de modă Philipp Plein, care a făcut mai multe gesturi față de vedeta româncă sexy. Printre acestea se numără și faptul că designerul a trimis un avion privat în România după fosta prezentatoare de la “Te vreau lângă mine!” – informație obținută de jurnaliștii de la Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro. Iar recent au apărut noi dezvăluiri despre acest subiect “fierbinte” din showbiz.

Bianca Drăgușanu l-a umilit pe Philipp Plein: “Dacă ar fi fost disperată după el, nu s-ar fi purtat așa”

Bianca Drăgușanu a fost dată de gol în legătură cu umilința la care l-a supus pe celebrul Philipp Plein de Cătălin Botezatu. Îndrăgitul designer român a făcut câteva declarații savuroase despre încercările eșuate ale artistului german. Bote a subliniat că fosta prezentatoare TV nu i-ar da niciodată voie să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Philipp Plein, însă, el a decis să facă aceste dezvăluiri, mai ales după ce a fost martor la câteva convorbiri pe care cei doi le-au avut.

“Pot sa va confirm ca au existat discutii intre Bia si Plein. Stiam ca el o cauta. In prima faza, chiar m-am bucurat pentru ea si mi-as dori sa fie cat mai apropiata de designer, caci, sa recunoastem, este el un barbat de succes, tocmai a luat premiul GQ pentru cel mai tare brand, are bani, e ok. Orice femeie care spune ca nu ar vrea sa fie cu el e ipocrita. Bianca insa i-a zis: «NU» . L-a refuzat si chiar daca nu-mi da voie sa vorbesc despre lucrurile astea, eu tot o sa va povestesc. V-am zis, am fost martor la niste convorbiri dintre ei cand ea ii spunea ca are treaba, are filmari si nu poate sa vorbeasca. Daca ar fi fost disperata dupa el nu s-ar fi purtat asa… Pe ea nu o interesa el, avea alte treburi mai importante si il expedia”, a dezvăluit Cătălin Botezatu despre felul în care Bianca Drăgușanu l-a umilit pe designerul german, potrivit wowbiz.ro.

Vă reamintim că Philipp Plein, care are 40 de ani, a început să-i intre în grații Biancăi Drăgușanu încă de la începutul acestui an.

“Poate unii au spus ca este o gluma, dar acesta este purul adevar. Bianca a intrat in atentia celebrului creator de moda inca din primavara! Initial, el ar fi contactat-o pe Instagram, apoi a apelat la o fosta prietena din Romania, pe care a rugat-o sa ii dea numarul de telefon al divei, sub pretextul ca ar dori sa ii ofere cateva rochii de ale lui sa le poarte in show-ul TV pe care il modera! Asa a reusit sa o contacteze pe blonda si, de atunci, i-a tot propus «o colaborare profesionala»

De altfel, colegii vedetei au stiut de designer si de dorinta lui de a o lega o legatura inca de atunci. O dovada este si faptul ca, intr-o zi, cand ea se afla la machiaj, Plein a sunat-o pe Facetime si fara sa isi dea seama ca sunt oameni in jur, a raspuns.

Creatorul de moda a fost foarte civilizat, a vorbit frumos, chiar si cu persoanele din incapere, lasand senzatia ca vrea sa aiba cu starul autohton o relatie strict legata de haine! Insa, fireste, nimeni nu l-a crezut, mai ales ca incercarile lui de a o auzi pe Bianca au fost extrem de dese, iar ea nu ii da sperante deloc”, au dezvaluit prietenii divei, conform wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

