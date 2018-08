Philipp Plein, noi informații despre avansurile pe care i le face în secret Biancăi Drăgușanu

Celebrul designer german e perseverent când vine vorba despre Bianca Drăgușanu, frumoasa vedetă din showbiz-ul românesc care i-a căzut cu tronc. Potrivit celor mai noi dezvăluiri făcute de apropiații divei, Philipp Plein o curtează pe fosta prezentatoare de aproape cinci luni. Cei doi au vorbit și, conform mărturisirilor date sub protecția anonimatului, cretorul de modă a avut și un plan bine stabilit.

Philipp Plein o curtează pe Bianca Drăgușanu de mai bine de patru luni

Câțiva amici din anturajul Biancăi Drăgușanu au declarat într-un interviu că Philipp Plein a făcut rost de numărul de telefon al vedetei cu ajutorul fostei sale iubite din România. În vârstă de 40 de ani, cunoscutul designer i-a propus o “colaborare profesională”, spunându-i că ar vrea ca ea să-i poarte câteva dintre creațiile lui vestimentare. Iar asta nu e tot: el a sunat-o pe fosta prezentatoare în timp ce era la sediul televiziunii unde a lucrat până de curând.

“Poate unii au spus ca este o gluma, dar acesta este purul adevar! Bianca a intrat in atentia celebrului creator de moda inca din primavara! Initial, el ar fi contactat-o pe Instagram, apoi a apelat la o fosta prietena din Romania, pe care a rugat-o sa ii dea numarul de telefon al divei, sub pretextul ca ar dori sa ii ofere cateva rochii de ale lui sa le poarte in show-ul TV pe care il modera! Asa a reusit sa o contacteze pe blonda si, de atunci, i-a tot propus o «colaborare profesionala»!

De altfel, colegii vedetei au stiut de designer si de dorinta lui de a o lega o legatura inca de atunci. O dovada este si faptul ca, intr-o zi, cand ea se afla la machiaj, Plein a sunat-o pe facetime si fara sa isi dea seama ca sunt oameni in jur, a raspuns. Creatorul de moda a fost foarte civilizat, a vorbit frumos, chiar si cu persoanele din incapere, lasand senzatia ca vrea sa aiba cu starul autohton o relatie strict legata de haine! Insa, fireste, nimeni nu l-a crezut, mai ales ca incercarile lui de a o auzi pe Bianca au fost extrem de dese, iar ea nu ii da sperante deloc”, au povesti prietenii fostei prezentatoare de la “Te vreau lângă mine”, potrivit wowbiz.ro.

Vedeta și-a început povestea de iubire alături de Tristan Tate la scurt timp după ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exlusivitate că ea și Vitor Slav s-au despărțit.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au cunoscut prin intermediul unui prieten

Prezentatoarea de la “Te vreau lângă mine” și-a oficializat relația cu Tristan Tate la câteva zile după ce s-a aflat despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Vă reamintim că pe 17 iunie CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația potrivit căreia Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu și, în aceeași zi, ei au dat un comunicat de presă în care au anunțat că au luat împreună decizia de a merge pe drumuri separate. Pe 21 iunie, vedeta și milionarul britanic și-au făcut apariția de mână în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde și-a organizat petrecerea de ziua lui Mircea Brânzei, un prieten de-al Biancăi Drăgușanu și iubitul Denisei Tănase.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

