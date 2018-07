Bianca Drăgușanu, primele declarații după presupusa despărțire de Tristan Tate: “Nu simt nevoia să dau explicații pentru ceea ce mi se întâmplă”

La trei zile de la petrecerea de ziua lui Tristan Tate, de la care Bianca Drăgușanu a fost lipsit ore în șir și s-a zvonit că cei doi s-ar fi despărțit, vedeta a făcut mărturisiri tranșante despre ce se întâmplă, de fapt, în viața ei în prezent.

Bianca Drăgușanu, primele declarații oficiale după presupusa despărțire de Tristan Tate

“Nu imi place sa vorbesc despre viata mea, dar acum am sa fac niste precizari clare.

1. Eu nu ma cert cu nimeni de foarte multi ani, eu nu imi fac planuri de viitor, nici pentru Craciun, nici pentru Pasti, nici macar pentru scurta vacanta de vara pe care urmeaza sa o am in curand.

2. Nu simt nevoia sa dau explicatii pentru ceea ce mi se intampla. Oamenii se grabesc sa traga concluzii si sa judece dupa aparente, lucru cu care deja m-am obisnuit.

3. Eu nu am strategii si planuri de viitor cu nimeni! Puterea mea este in Sofia, copilul meu, singurul lucru care conteaza in acest moment pentru mine! De fapt ea si mama sunt cele care conteaza cu adevarat pentru mine, in rest, cainii latra, caravana trece”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au cunoscut prin intermediul unui prieten

Prezentatoarea de la “Te vreau lângă mine” și-a oficializat relația la câteva zile după ce s-a aflat despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Vă reamintim că pe 17 iunie CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația potrivit căreia Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu și, în aceeași zi, ei au dat un comunicat de presă în care au anunțat că au luat împreună decizia de a merge pe drumuri separate. Pe 21 iunie, vedeta și milionarul britanic și-au făcut apariția de mână în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde și-a organizat petrecerea de ziua lui Mircea Brânzei, un prieten de-al Biancăi Drăgușanu și iubitul Denisei Tănase.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

